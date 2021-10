El 'guiño republicano' de la Patrulla Águila en el Desfile del 12-O enciende las redes

No hay un Desfile del 12 de octubre tranquilo para la Patrulla Águila. Si el pasado año ya fue motivo de guasa en las redes por su particular reinterpretación de la bandera de España (que convirtieron en roja, blanca, roja... y blanca otra vez), este martes el espectáculo del grupo de vuelo acrobático perteneciente al Ejército del Aire Español ha vuelto a dar juego por una llamativa metedura de pata. No tan grande como lo de quedarse enganchado a una farola, pero suficiente para desatar todo el ingenio de las redes.

El Rey Felipe VI presidía, junto a la reina Letizia y la Princesa de Asturias, el tradional Desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Sonaba por megafonía una marcha épica y el vuelo de la Patrulla Águila llegaba para convertirse, un año más, en uno de los momentos cumbre de la celebración pintando en el cielo de Madrid los colores de la enseña nacional.

Sin embargo, los presentes pudieron ver claramente como uno de los aviones expulsaba humo morado en vez de rojo, recreando así una bandera mucho más parecida a la de la II República (con los colores rojo, amarillo y morado) que a la actual. Y ahí estuvo don Felipe, saludando por unos segundos a la bandera republicana, hasta que los aviones de la Patrulla Águila se perdieron en el horizonte.

Este hecho no pasó inadvertido en las redes, con cientos de tuits comentando la anécdota y lanzando locas teorías sobre un supuesto sabotaje por parte de los líderes de la izquierda. El mismo Pablo Iglesias recogió el guante y respondió con sorna en Twitter.

Ante los bulos que circulan tengo que desmentir categóricamente cualquier implicación por mi parte en que la Patrulla Águila haya pintado la bandera republicana en el cielo de Madrid 😇 pic.twitter.com/X74qD4VNyd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 12, 2021

Y también hizo lo propio otra de las caras visibles de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que imaginó al líder de Vox, Santiago Abascal, llamando "comunista bolivariana antiespañola" a la Patrulla Águila por dibujar en el cielo la bandera republicana.

Ojo que la mañana puede acabar con Abascal llamando "comunista bolivariana antiespañola" a la Patrulla Águila del Ejército del Aire por dibujar en el cielo la bandera de la Segunda República. pic.twitter.com/LoIvp91Kg2 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 12, 2021

Vecinos de la zona también captaron la imagen, despejando cualquier duda razonable: el humo del avión más a la izquierda (ya es casualidad también) despedía humo morado en vez de rojo.

eso es morado y quien diga q no, miente JAJAJAJAJ OLE ESPAÑITA 12-O pic.twitter.com/v0Z7fLAhzG — maria jorro (@jorromaria_) October 12, 2021

Los memes, con Pablo Iglesias como protagonista a los mandos del avión de la polémica, también inundaron las redes a raíz de esta anécdota. Y es que la Patrulla Águila nunca defrauda.