La desgraciada muerte del Gigante de Alton, el hombre más alto de la historia

Pau Gasol mide 2,16 metros; Roberto Dueñas, 2,22; George Muresan, jugador más alto de la historia del baloncesto junto a Manute Bol, 2,31 metros; Yao Ming, 2,29... Son algunas de las personas más famosas con más talla de los últimos tiempos. Pero, todos quedarían lejos de Robert Pershing Wadlow, el hombre más alto de la historia según el Libro Guinness de los récords. Este fenómeno de la naturaleza nació el 22 de febrero de 1918 en Alton, Illinois, Estados Unidos y murió el 15 de julio de 1940. Su altura a la edad de 22 años era de 2,72 metros y se calcula que podría haber alcanzado los 2,86 metros de estatura si no hubiera tenido las complicaciones en la salud que desembocaron en su trágica muerte.

Wadlow se convirtió en toda una celebridad a lo largo y ancho de los EEUU, haciéndose aún más famoso desde el año 1936 en una gira con el circo Ringling, en la que fue protagonista especial desde 1938. Su calzado era provisto de forma gratuita por zapaterías para las que servía de publicidad. Debido a su tamaño sus botas se construían con neumáticos de automóvil y para soportar su peso tuvo que utilizar férulas, pero nunca necesitó ni muletas ni sillas de rueda.

El 6 de junio de 1940, mientras participaba en el festival Manistee National Forest, una mala pisada le lastimó el tobillo, provocándole una ampolla que le causaría una infección letal. Pese a que los médicos lo operaron y le realizaron una transfusión sanguínea, no pudo superar las complicaciones y el 15 de julio de 1940 murió mientras dormía a la edad de 22 años.

Más de 30.000 personas acudieron a su funeral el 19 de julio. Su ataúd causó furor por sus medidas: 3 metros de largo, pesaba 500 kilos y 12 hombres tuvieron que llevarlo a hombros.

El cuerpo del gigante fue enterrado en una cripta de cemento sólido, y con todo sellado, para asegurar que el cuerpo del joven nunca fuera robado ni profanado.

Tiene una estatua a tamaño real en la avenida universitaria de Alton. The Handsome Family le dedicó la canción de 1998 The Giant of Illinois. En 2005, el genio del indie Sufjan Stevens grabó The Tallest Man, the Broadest Shoulders para su álbum conceptual Illinoise.

Talking Heads usó un cuadro de Wadlow con su familia aparece en la contraportada de la versión VHS del recopilatorio Storytelling Giant.