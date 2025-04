La indignación de una usuaria en redes con la factura del cerrajero: "¿Esto es normal?"

Hay servicios que se necesitan puntualmente, cuando sucede algún imprevisto. Y en estos casos, es posible que los clientes se vean ante el inevitable pago de precios alarmantes algunas veces. Esto es lo que le ha sucedido a la madre de una usuaria de Instagram, que ha compartido en threads (@krisc_suarez) la factura del cerrajero por la que se han llevado un buen susto. Como relata en la publicación, el suceso tuvo lugar el pasado sábado y, desde entonces, su reclamo se ha hecho viral.

"¿Esto es normal?", se pregunta la usuaria ante la comunidad de la red social. "Cerradura atascada a las 19:30 de la tarde, el sablazo ha sido impresionante. ¿Algún cerrajero en la sala que me diga si esto es normal?". En concreto, la factura adjunta a este mensaje refleja un coste total de 1.681,90 euros por la reparación. Sin embargo, eso no es todo. En el desglose del precio, puede verse que le han cobrado 140 euros solo por la urgencia y 110 por el desplazamiento.

La factura viral: 1.681,90 euros por una cerradura atascada

"Aclaro que no ha sido a mí, ha sido a mi madre", añade más tarde la autora de la publicación. "A mí me dice que le pague eso y empiezo y, tal como me lo dice, empiezo a reírme en su cara. Además, llamo a la policía y que le explique a ellos las tarifas. Estoy que trino". De esta forma, pone de manifiesto su enfado por algo muchas otras personas han catalogado de "estafa".

"Yo trabajo de tramitador de siniestros de cías de seguros y puedo decir que eso no es real... Es imposible", comenta un usuario. "No. Han timado a tu madre. Denúnciales. Un cerrajero de urgencia como mucho te cobra 300 euros por todo... y ya es", afirma otra. Mientras tanto, hay quien asegura que ha buscado la empresa en Google Maps y no aparece. "Por ese precio pones una puerta blindada nueva".

¿Cuánto cuesta un cerrajero de urgencia?

Esta situación ha suscitado la duda generalizada con respecto a lo que puede llegar a cobrar un cerrajero de urgencia. En este sentido, desde Cronoshare, plataforma de servicios locales en España, aseguran que la media nacional se encuentra en un rango de precios que oscila entre los 80 euros y los 400 euros. Ya sea más barato o más caro, lo cierto es que la cifra se sitúa muy por debajo de lo que han cobrado a esta usuaria de Instagram. En el caso de Sevilla, por ejemplo, el coste total se sitúa entre los 70 euros y los 118 euros.

Así, se pone de manifiesto una curiosa situación que podría pasarle a cualquier persona, en relación al cobro de más por determinados servicios. Muchos usuarios ponen en duda que esto sea cierto y otros consideran que se trata de un fraude, en el que ni si quiera el número de teléfono se corresponde con la supuesta compañía en cuestión.

A la hora de enfrentar este tipo de situaciones, es recomendable aclarar previamente las tarifas y, si el cliente no está de acuerdo con el precio final de la reparación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es muy clara al respecto: "No firmes nada". Aún así, es recomendable conservar la factura para reclamar ante las autoridades competentes en la materia. Según este organismo, "cada año llegan miles de denuncias relacionadas con las reparaciones urgentes. Los precios abusivos y la falta de información son los motivos de quejas habituales".