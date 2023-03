El influencer Luc Loren alerta de una estafa telefónica de la que ha sido víctima

Las estafas telefónicas son un tipo de fraude que se realiza a través de llamadas telefónicas. Estas estafas pueden variar e involucrar a diferentes tipos de delincuentes. Algunas de las estafas telefónicas más comunes que conocemos son estafas de phishing; estafas ofreciéndote premios falsos; estafas de soporte técnico y ayuda para supuestos problemas en sus dispositivos electrónicos; estafas de inversiones en las que se te ofrece una inversión 'única'; etc.

Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las estafas telefónicas más comunes, pero que cada día existen más tipos de estafas con las que podemos exponernos a nosotros mismos y a nuestros datos.

El influencer Luc Loren es una de las personas que ha sufrido este tipo de estafas telefónicas últimamente. El influencer zaragozano ha anunciado en su cuenta que incluso personas como él, que están acostumbrados a trabajar en redes sociales, pueden llegar a ser engañadas por los ciberdelincuentes.

El influencer recientemente dejó saber por sus Stories de Instagram que había sido víctima de un intento de estafa telefónica. Según explica el Influencer: “Por la mañana, me ha llamado un señor que decía que era de Endesa y que me tenía que cambiar de comercializadora porque tenía que buscar la mejor oferta para tener descuentos y que la luz me saliese a menor precio”. El timador en cuestión consiguió engañar al influencer por una cuestión: el ciberdelincuente disponía de todos sus datos (DNI, dirección, cuenta, bancaria, etc). Cuando los ciberdelincuentes han hecho una investigación previa de la persona a la que quieren engañar/estafar y han recopilado información personal de la víctima es mucho más fácil engañarla, ya que el nivel de credibilidad de la estafa aumenta considerablemente. En este caso el estafador realmente trabajaba en una comercializadora, y de esta manera había conseguido acceder a toda la información personal de Luc Loren.

Es importante tener en cuenta que existen muchos tipos de estafas telefónicas, como hemos comentado antes. Hay que tener en cuenta que siempre es importante mantenerse alerta y no proporcionar información personal o financiera a extraños por teléfono. Además, siempre se debe verificar la identidad de la persona o empresa que llama y si se tiene alguna duda, se debe contactar directamente a la empresa en cuestión utilizando los medios oficiales. Según advierte el influencer: “El tema de las estafas es cada vez peor. Tened muchísimo cuidado, os lo digo de verdad. Coger el teléfono solo a vuestra pareja, a vuestra madre y a vuestras amigas, a nadie más. No cogáis el teléfono”.