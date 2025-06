Una influencer cuenta que la drogaron durante la noche de San Juan: "Esto pasa muy a menudo y nunca piensas que te va a pasar a ti"

"En la noche de San Juan me drogaron, me metieron algo en la bebida". Así comienza el duro testimonio de la creadora de contenidos digitales Andrea Horcasitas, más conocida en redes sociales como Andrea Snowy (@andrea.snowyy). De esta forma, la influencer catalana expone una realidad que viven numerosas mujeres durante los momentos de ocio nocturno; una realidad que, en muchos casos, no cobra la voz que necesita. "Cuento esto para despertar porque está pasando cada dos por tres en todas partes".

Es algo que, en palabras de Snowy, le ocurre incluso a "personas que van con cuidado y que intentan protegerse todo lo posible". Sin embargo, no resulta tan sencillo de evadir. "Soy de las que nunca deja su vaso sin vigilar, que camina tapando su copa, no me fío de nadie y aún así me lo hicieron", sentencia. Aunque ella se encuentra bien y lo sucedido no pasó de un mal susto, la sensación de alarma es inevitable.

Andrea Snowy relata su noche de San Juan: "Me drogaron"

Pinchazos en la pista de baile o verter drogas en la bebida son prácticas de sumisión química que, en los últimos años, han cobrado un especial protagonismo. Como informan desde la Comunidad de Madrid, esta situación lleva a "robos, homicidios, sedación e incapacitación de personas mayores, enfermos o niños, aunque el mayor número está relacionado con delitos de índole sexual, de ahí el término agresión sexual facilitada por alcohol o drogas".

En el caso de Andrea Snowy, ella cree que debieron de drogarla mientras bailaba. "Se trada unos segundos en meterle algo a la bebida", añade. No obstante, estuvo protegida en todo momento. "Tuve suerte, me di cuenta casi de inmediato de que algo no iba a bien. Estaba perfectamente, apenas había tomado un par de tragos de mi copa y de repente pasé de cero a cien", explica la creadora de contenidos. "No podía mantenerme en pie, salivaba abundantemente, no conseguía enfocar la vista... La verdad es que no recuerdo lo que pasó, tengo lagunas".

"Esto es serio y el silencio es parte del problema"

Andrea consiguió salir de esa gracias a que no se encontraba sola. "Por suerte, mucha suerte, estaba con mis mejores amigas y actuaron rápido. Me cuidaron, llamaron al 112, estuvieron conmigo, me protegieron... Gracias a eso y a que había ingerido muy poca cantidad, estoy bien", afirma. "Aún así, el susto fue enorme. Yo no consumo drogas y llevaba casi tres años sin beber mucho alcohol".

Extremar las precauciones al salir de noche es fundamental para evitar situaciones como esta, aunque no sea justo y en ocasiones ni siquiera sea suficiente, tal y como relata Andrea Snowy. "Lo que más me afecta es a nivel mental y emocional", prosigue la influencer. "Pensar en por qué, para qué, con qué intención... Pensar que yo tuve quién me cuidara, pero ¿y si a otra persona le pasó lo mismo y no tuvo esa suerte? No llegó a casa esa noche. Tener que revisarme el cuerpo por si alguien me había pinchado algo, pensar en que si, en vez de estar sobria hubiera estado ya borracha, seguramente habríamos pensado que me había pasado con el alcohol. No lo habíamos distinguido".

Ante esta realidad, la creadora de contenidos hace un claro llamamiento a su comunidad de seguidoras: "No quiero ser alarmista, pero esto pasa muy a menudo y nunca piensas que te va a pasar a ti. Id siempre acompañadas, amigas. Que no os dé vergüenza sospechar o pedir ayuda, lo peor que podéis hacer es pensar que estáis exagerando. Esto es serio y el silencio es parte del problema", concluye.