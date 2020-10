Muere por covid un influencer ucraniano tras negar la existencia del virus

Dimitry Stuzhuk, un influencer ucraniano de 33 años que había negado la existencia del coronavirus, falleció el pasado viernes a causa de la covid-19. El joven, que se dedicaba al fitness y con más de un millón de seguidores en Instagram, contrajo la enfermedad durante un viaje a Turquía.

En su cuenta de Instagram contó cómo le habían detectado la enfermedad y el tratamiento que la habían puesto. Tras enfermar advirtió a sus más de un millón de seguidores que el virus es real, si bien reconoció que hasta que se enfermó no fue consciente de ello.

"Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de volver a casa, por primera vez tuve entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: yo también pensaba que no existía el covid... Hasta que me enfermé", escribió en la red social Instagram, como pie de una foto en la que se le ve con una máscara de oxígeno, poco antes de fallecer.

Tras su último mensaje, su exmujer, la también influencer Sofía Stuzhuk, comunicó su fallecimiento. ''Dima (nombre por el que era nococido) ya no está con nosotros, su corazón no pudo soportar''.

