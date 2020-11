La inmunidad frente al coronavirus podría ser más larga de lo que se creía

En una semana donde se han producido numerosas noticias en relación a las vacunas que pueden poner fin a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, muchos expertos avisan de que aún faltan datos por saber como qué tiempo será inmune la población al virus una vez tratada. Es esencial que para dar por finalizada la pandemia, las células inmunitarias de nuestro sistema sean suficientes para frenar al virus.

Ahora, un nuevo estudio desarrollado partiendo de la base de muestras de sangre de pacientes recuperados afirma que la respuesta inmune es "poderosa y duradera". En este sentido, Shane Crotty, virólogo del Instituto de Inmunología de La Jolla y uno de los encargados de llevar a cabo este estudio, ha querido recalcar que la memoria del sistema es fundamental porque "evitaría que la gran mayoría de las personas contraigan la enfermedad" en su versión más grave.

Los datos del estudio, que aún no ha sido aprobados, afirma que esa inmunidad sí es lo suficientemente fuerte como para controlar el virus y erradicarlo en un futuro. Estos datos se apoyan en pacientes que tuvieron otras formas de coronavirus hace muchos años y aún mantienen un gran número de estas células. Además, se apoyan en otros estudios como los de la Universidad de Washington cuya experta inmunóloga, Marion Pepper, afirmó que estas células de memoria persistían en el cuerpo "al menos tres meses".

La mayoría de pacientes que han tenido cuadros de salud graves, al pasar los peores momentos de la enfermedad, han producido células protectoras y su respuesta ha sido "bastante convencional", dijo Deepta Bhattacharya, inmunóloga de la Universidad de Arizona. Otra de las voces más aclamadas en este campo, Akiko Iwasaki, de la prestigiosa Universidad de Yale quiso poner sobre la mesa algo tan básico como que el cuerpo produce este tipo de defensas porque "eso es lo que se supone que debe suceder". Aún así, quiso reconocer que las conclusiones del estudio son "bastante emocionantes".

Los especialistas han querido destacar que también hubo un pequeño grupo de infectados en el estudio que no produjeron este sistema de defensa, una cuestión que Jennifer Gommerman, viróloga de la Universidad de Toronto, achacó a "las diferencias en las cantidades de coronavirus a las que estuvieron expuestas". En el mismo orden, Gommerman quiso resaltar que esto no es ningún problema para el futuro de las vacunas y que el estudio realizado "ayudará a enfocar la respuesta, para que no se obtenga el mismo tipo de heterogeneidad que se vería en una población infectada".