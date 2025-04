La inspiradora reflexión del papa Francisco con una joven que sufrió acoso escolar en Sevilla: "Pasé momentos feos, pero dieron fruto"

Tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco, cuyo cuerpo descansa ya en la basílica de Santa María la Mayor en Roma, su figura y su mensaje están siendo reivindicados con renovada fuerza. A lo largo de su pontificado, Francisco se destacó por su incansable defensa de los sectores más vulnerables —pobres, migrantes, colectivos LGTB y jóvenes—, dejando un legado que ha inspirado a millones de personas.

En este contexto, ha vuelto a captar la atención el documental "Amén: Francisco responde", estrenado en 2023. Dirigido por los españoles Jordi Évole y Marius Sánchez, esta producción muestra al Pontífice en un intercambio cercano y sin filtros con diez jóvenes de distintas partes del mundo, quienes viajaron a Roma para expresarle personalmente sus inquietudes sobre temas como las migraciones, la sexualidad, la identidad de género y la libertad religiosa.

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por una joven de origen ecuatoriano, quien relató que desde pequeña vivió en Sevilla y sufrió acoso escolar y episodios de racismo, lo que derivó en una profunda depresión y trastornos alimenticios como la bulimia. Aseguró que su fe se vio gravemente afectada en esos años oscuros, aunque actualmente está en un proceso de sanación apoyada en la Iglesia evangélica.

En medio de la conversación, la joven preguntó al Papa si alguna vez se había sentido solo y si consideraba que era feliz. Francisco, con la calidez que lo caracterizaba, reconoció: "Todos en la vida nos hemos sentido solos alguna vez. Yo me he sentido solo. En los momentos de soledad te vienen las propuestas más descabelladas para salir de ella. La soledad es como el invierno, un tiempo nublado. No hay que cambiar de rumbo; hay que esperar que pase esa época. Ayuda mucho el diálogo, tener gente de confianza que nos quiera bien y nos pueda ayudar. Es bueno tener un confidente. Mi experiencia de vida es que incluso los momentos más feos, a la larga, sirvieron para bien. Yo pasé momentos feos en mi vida, pero cuando uno logra asumirlos e integrarlos, esos momentos dan buen fruto."

Otras respuestas destacadas del documental

El documental también revela aspectos más personales del Papa, mostrando su faceta más humana: el Pontífice confesaba que no utilizaba teléfono móvil, que sus redes sociales eran administradas por sus secretarios, y que a menudo añoraba los domingos familiares en Argentina, imaginando a los suyos compartiendo "unos ravioles o un asado". Incluso relató que durante su juventud, mientras cursaba sus estudios, llegó a tener una novia.

Entre los temas de fondo, Francisco abordó el fenómeno migratorio con firmeza, subrayando que el migrante debe ser recibido, acompañado, promovido e integrado, y denunciando las nuevas formas de explotación que, en su opinión, convierten al migrante en "un esclavo moderno". Además, defendió la necesidad de que la Iglesia siga siendo un espacio abierto para todos, incluyendo a personas no binarias o transgénero, rechazando los discursos de odio que, según sus palabras, son promovidos por "infiltrados" que distorsionan el mensaje evangélico.

Respecto a la histórica ausencia de mujeres en el papado, Francisco recordó que se debe a una cuestión de constitución teológica, aunque remarcó que la mujer tiene un rol esencial dentro de la Iglesia, recordando que "la Iglesia es mujer" y que es imprescindible seguir promoviendo su participación y liderazgo.