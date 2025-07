Una joven encuentra una camiseta con el lema de Sevilla en una tienda de Corea del Sur: "La verdadera Korea del Río"

La globalización da para muchas sorpresas, pero algunas son tan específicas que rozan lo surrealista. Así lo ha demostrado una joven española que vive en Corea del Sur y que en redes sociales se hace llamar @alienencorea.

Habitual en TikTok por compartir su día a día en el país asiático, sus costumbres y sus momentos de choque cultural, esta vez ha dejado a muchos sin palabras al toparse con algo muy familiar… a más de 10.000 kilómetros de casa.

Durante una visita a una tienda de ropa, la joven grabó un video donde muestra una camiseta gris con una serigrafía inesperada: “E.S. NO8DO. SEVILLE. NO ME HA DEJADO. 34”. Un diseño que no solo incluye referencias a Sevilla, sino al propio lema del Ayuntamiento de la ciudad, cuyo origen se remonta al siglo XIII.

La expresión “No me ha dejado”, representada por el característico “NO8DO”, fue otorgada por el Rey Alfonso X el Sabio en agradecimiento a la lealtad de Sevilla durante su disputa con su hijo Sancho. Es, sin duda, uno de los emblemas más simbólicos y reconocibles de la historia de la ciudad.

El vídeo viene acompañado de un texto que no ha pasado desapercibido: “Si en España te venden camisetas con letras asiáticas, en Corea te venden camisetas con el lema del Ayuntamiento de Sevilla”. Y los comentarios no se han hecho esperar: “La verdadera Korea del Río”, “Vivimos en una simulación”, o “Sevilla conquistando el mundo” son solo algunos de los más virales.

Más allá de lo anecdótico, lo curioso es que no se trata de una camiseta con un monumento icónico como la Giralda o la Plaza de España, sino con el propio lema institucional, algo que muchos sevillanos ni imaginarían encontrar en Asia, cosas de vivir en un mundo cada vez más conectado.