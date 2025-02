Un joven kayakista es engullido por una ballena en un impactante video

Un kayakista de 24 años experimentó un encuentro extraordinario con una ballena jorobada el pasado sábado en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes, en la Patagonia chilena, cuando el cetáceo lo engulló brevemente durante una excursión familiar.

El impactante momento quedó registrado en vídeo por Dell Simancas, padre del joven Adrian, quien logró captar el instante exacto en que la ballena emerge a la superficie y engulle momentáneamente a su hijo antes de liberarlo. En las imágenes verificadas por CNN, se escucha al padre gritando "¡agarra el bote!" mientras Adrian nada hacia la embarcación.

"Cuando me di la vuelta, sentí en mi cara una textura viscosa; vi colores azul oscuro y blanco, algo que se acercaba por detrás que se cerró y me hundió", relató Adrian a CNN. "En ese momento pensé que no había nada que pudiera hacer, que iba a morir, no sabía qué era".

Explicación científica del suceso

La científica especialista en vida silvestre Vanessa Pirotta explicó que la ballena probablemente estaba realizando una alimentación por embestida de kril o peces cuando se produjo el incidente. "Estos animales no persiguen presas del tamaño de un humano. No tienen la capacidad necesaria para devorar a una persona", aclaró, señalando el estrecho esófago y la ausencia de dientes de estos cetáceos.

El Estrecho de Magallanes como destino turístico

El Estrecho de Magallanes es un reconocido destino turístico que destaca por sus actividades al aire libre y su rica flora y fauna. El kayak con delfines y ballenas jorobadas figura entre las actividades promocionadas en la web oficial de turismo del gobierno chileno. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las ballenas jorobadas habitan en todos los océanos principales del mundo y son especialmente populares entre los observadores de cetáceos por su actividad en la superficie.