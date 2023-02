Un leopardo irrumpe en un tribunal en India y hiere a varias personas

Un leopardo se coló este miércoles en un tribunal de una localidad colindante con Nueva Delhi, en el norte de India, dejando varios heridos y causando una fuerte conmoción entre abogados y asistentes a la corte, hasta que fue sedado por oficiales del departamento forestal.

"Un leopardo entró en el recinto del tribunal hacia las 16:00 (11:30 hora española) e hirió a varias personas", dijo a EFE el comisario adjunto de Ghaziabad, Dinesh Kumar. Según la fuente, el animal atacó a varias personas antes de que los agentes fuesen alertados y llegasen a la zona, tras lo que consiguieron arrinconar al leopardo bajo un tramo de escaleras. "Trajimos redes de nylon y conseguimos arrinconarlo, tras lo que llamamos al departamento forestal", explicó Kumar.

Los guardas forestales no consiguieron inicialmente atrapar al leopardo, por lo que las autoridades se vieron obligadas a llamar a otro equipo de la ciudad cercana de Meerut, cuyos integrantes, armados con dardos tranquilizantes, consiguieron reducir al animal.

#WATCH | District administration and forest officials successfully rescued the #leopard that entered #Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh, earlier today (ANI) pic.twitter.com/KFe8C8in22