¿Cómo puedo librarme de una multa por aparcamiento?

En ocasiones tenemos algo de prisa y estacionamos nuestro vehículo para poder descargar maletas, sacar dinero o incluso para subir a casa y recoger algo que se nos había olvidado al salir. Si ese día no tenemos mucha suerte, podemos recibir alguna sanción administrativa por un mal estacionamiento, pero en ocasiones estas multas no tienen mucho fundamento.

En primer lugar, debemos saber que solo podemos recibir alguna multa siempre y cuando hayamos cometido alguna infracción. Esta debe estar recogida en la normativa del estacionamiento de vehículos, el cual se encuentra recogido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Esta información la podemos encontrar en el BOE.

También debemos saber que no es lo mismo parar que estacionar. Existen lugares en los que puedes parar pero no estacionar. Cuando hacemos una parada nos referimos a quedarnos parados en un lugar un tiempo inferior a dos minutos y sin abandonar el vehículo. Sin embargo, cuando aparcamos o estacionamos, estamos dejando nuestro vehículo en el mismo sitio un tiempo mayor a dos minutos y abandonando el interior del mismo.

¿Cuándo se puede recurrir una multa por aparcamiento?

El precio de una multa por aparcamiento puede tener una sanción económica de entre 100 y 200 euros.

Lo primero que debemos saber para recurrir una multa de aparcamiento es qué tipo de infracción hemos cometido y el motivo por el que hemos sido multados. Para conocer esto lo que debemos hacer es leer la denuncia interpuesta por la Policía, una vez conocida la denuncia, estamos en nuestro derecho de recurrir y apelar la sanción, tanto si llevamos la razón como si no.

Estos son algunos de los casos en los que podremos recurrir una multa.

La multa no tiene faldón de recursos

Cualquier sanción administrativa debe incluir información sobre qué recursos se pueden interponer y en qué plazos realizarlos. Si recibimos una denuncia que no incluya este faldón de recursos, no tenemos que hacer nada hasta que la Administración reenvíe una nueva notificación con la información pertinente. En caso de no hacerlo en un periodo de tiempo determinado, la multa prescribirá y no tendremos que asumir el coste de la sanción.

Solicita una prueba fehaciente

Para evitar una sanción, podemos solicitar al agente o controlador que prueben nuestra infracción. Esto puede ser a través de fotografías o grabaciones. Puede ser que tengan este tipo de información o no, pero en cualquier caso estaremos ganando tiempo para pagar la sanción interpuesta.

Plazo de prescripción

Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el plazo de prescripción de infracciones será de tres meses para las leves y de seis meses para las graves y muy graves. Este plazo de prescripción comienza desde el mismo día que se comete la infracción.

¿Cómo recurrir una multa de tráfico?

Para recurrir cualquier multa de tráfico, debemos presentar un pliego de descargo o un escrito de alegaciones. Se debe seguir las instrucciones que se indican en el faldón de recursos. Si nunca has realizado alguna, puedes buscar en internet algunos ejemplos de alegaciones para hacerte una idea. Generalmente se tiene un plazo de 15 días laborables para realizar una alegación o recurso.

Para presentarlo, se puede hacer en la dirección que figura en el faldón de recursos, o bien acudir a una oficina de Correos, donde enviarán y remitirán el recurso al órgano correspondiente.