Ante la oleada de nuevos casos de covid-19 en personas más jóvenes y sanas, toda precaución es poca para prevenir los contagios del virus. Por eso, la Asociación Médica de Texas ha publicado una tabla que ‘pone nota’ a las actividades según el riesgo de contagio que implican. Desde abrir un mail (con la calificación más baja) a ir a un bar (con la calificación más alta).

La nueva tabla 'Conozca su riesgo' de la TMA califica las actividades en una escala del 1 al 10, con una clasificación de 1 que indica un riesgo bajo y 10 que advierte que una actividad representa un peligro potencial considerable. Los niveles se basan en las aportaciones de los médicos del Grupo de Trabajo COVID-19 de la TMA y su Comité de Enfermedades Infecciosas.

Las actividades de bajo riesgo en el gráfico incluyen abrir el correo (con un 1), acudir a un restaurante para recoger comida para llevar, echar gasolina o ir de camping (con un 2 sobre 10). Actividades como salir a caminar o comer al aire libre en un restaurante se clasifican bastante abajo en esta lista.

Según la lista, ir de compras, cenar en casa de otra persona, ir a la playa y nadar en una piscina pública se consideran riesgos moderados. Ir a una peluquería o barbería, viajar en avión, hacer ejercicio en un gimnasio ir a un bar, ir al cine y asistir a un concierto ascienden progresivamente al nivel de alto riesgo.

Las clasificaciones se hicieron asumiendo que las personas participarían en las actividades sin dejar de practicar los protocolos de seguridad recomendados, como el uso de mascarillas cuando fuera posible. Las actividades se evaluaron por riesgo en lo que respecta a la proximidad a otros, el tiempo de exposición, la probabilidad de cumplimiento de esos protocolos de seguridad y si la actividad se realizó en interiores o exteriores. (Las actividades al aire libre son generalmente más seguras que las que se realizan en el interior).

