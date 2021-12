Cinco listas de Spotify ideales para Navidad

Los tiempos cambian y en las cenas navideñas ya no se escuchan los villancicos desde un CD-ROM. Hoy en día, con la cantidad de opciones que nos ofrece internet, llega el día de Nochebuena y ya hay multitud de listas preparadas para la ocasión. Algunas son más clásicas, otras más modernas, la realidad es que hay para todos los gustos. Estas son cinco listas de Spotify ideales para amenizar las reuniones familiares:

Christmas Hits

Creada por Spotify, recoge todos los clásicos que deben sonar en un evento navideño. Está centrada en canciones en inglés y algunas que encontramos son 'Holly Jolly Christmas' de Michael Bublé o 'All I Want For Christmas Is You', el mítico tema de Mariah Carey.

Navidad en Familia

También creada por Spotify, esta lista mezcla lo mejor de las canciones navideñas en inglés con villancicos en español. 'Noche de Paz', 'Campana sobre Campana'... todos los clásicos están presentes en esta playlist de casi tres horas de duración.

Navidad Pop

Una mezcla de lo tradicional y lo moderno, de lo clásico y lo actual. Navidad Pop recoge los villancicos más icónicos junto a canciones más recientes. Perfecta para que disfruten familiares de todas las edades. Luis Miguel, Thalia, Los del Río o Camilo están presentes en esta playlist.

Piano Navideño

En esta lista predominan las canciones instrumentales. Pianos suaves y melodías tranquilas de las canciones más famosas de la Navidad. Al no tener letra y ser una playlist más tranquila que las anteriores es perfecta para tenerla de fondo mientras se cena y darle un toque más navideño a la velada.

Navidad Para Niños

La última playlist de la lista está dedicada para los más pequeños de la casa. En 'Navidad Para Niños' están los míticos villancicos que no pueden faltar en ninguna lista de reproducción, pero también multitud de canciones infantiles para darle un punto de equilibrio y se entretengan si se cansan de los villancicos. Con 108 canciones, dura aproximadamente cinco horas.