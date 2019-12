Las diez frases más recurrentes si no te ha tocado la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad siempre deja momentos y sobre todo, frases que se quedan para la posteridad. Cuando la fortuna sonríe a los demás y se ve que por pequeños detalles no toca el número premiado, se dicen frases repetidas por todo el territorio español y parte del extranjero. Algunas de las más recurrentes son las de "lo importante es tener salud" o "tampoco es tanto premio", para restarle importancia al premio conseguido por otra persona.

A continuación, las frases más escuchadas por los que no han tenido fortuna en este Sorteo Extraordinario de Navidad.

"Lo más importante es tener salud"

Una de las frases más escuchadas cuando el boleto no es el premiado es esta. Cuando llega este sorteo, esta oración toma más sentido que nunca. El único consuelo y a lo que se aferran las personas que no han sido agraciadas con ninguna cantidad de dinero, es darle relevancia a la salud.

Lo que se dice siempre, a falta de dinero, al menos que estemos sanos ¿no?.

"Para un año que no juego"

Otra de las frases más escuchadas cada vez que pasa el sorteo navideño. Esta recurrente oración, la utilizan personas que en su círculo cercano alguien se lleva una importante suma de dinero.

La expresión "por un año que no juego" muestra el enojo y el cabreo de aquellos que no han comprado el boleto premiado. Ya sea porque nunca les ha tocado nada o porque simplemente se han olvidado de adquirirlo, cualquier motivo servirá de excusa para justificar la no compra del cupón.

"El año que viene no compro ni un décimo"

Cuando la fortuna no está presente a pesar de la incesante compra de décimos año tras año, el hartazgo que produce este hecho propicia el abandono a participar en tal sorteo. Muchas personas dejan de comprar boletos porque jamás han conseguido un premio.

El gasto de dinero que supone comprar una serie de papeletas, para que luego no toque 'ni lo metido', hace que participantes habituales en este sorteo dejen de comprar por la frustración que supone este hecho.

"Desafortunado en el juego, afortunado en el amor"

Este popular refrán es otro de los muchos dichos que se dicen durante estas fechas. Aquellas personas que no ganan ni un premio, se consuelan con que el amor les sea correspondido, aunque siempre habrá personas que no sean ni afortunadas en el juego ni afortunadas en el amor.

Siempre habrá gente que piense que ya les ha tocado la lotería con la persona que tengan a su lado.

"Seguro que el Niño nos toca"

El premio del Niño es el otro sorteo que se celebra en estas fechas tan especiales. La esperanza de aquellos que no han tenido suerte en el de Navidad, se traslada al sorteo del 6 de enero.

El sorteo que coincide con la festividad de los Reyes Magos, es la ilusión por la que juegan miles de españoles cada año. Muchos desean que los Reyes Magos vengan en forma de boleto premiado.

"Tampoco es tanto dinero"

La frase de "tampoco es tanto dinero" es otro de los consuelos a los que se aferran aquellos "desafortunados en el juego". El Sorteo Extraordinario de la Navidad siempre muestra la cara afortunada y desacertada que tiene una rifa. Por ello, muchas personas utilizan esta frase para desprestigiar a los que han comprado un boleto premiado.

"Por lo menos Hacienda no me quita nada"

Otra frase con un significado parecido a la de "Lo más importante es tener salud". Siempre es mejor tomarse las cosas con buen humor que cabrearse por algo que no tiene solución.

Ya que Hacienda se lleva el 20% de los premios superiores a 20.000 euros, esta oración muestra el consuelo de aquellos que no han sido agraciados con un cupón y que hace hincapié en que las arcas públicas no se llevan nada.

"No me ha tocado por un número"

Cuando parece que los planetas se han alineado y se comprueba que los números de la lotería están cerca de coincidir con los que aparecen la televisión, siempre se escucha la frase "no me ha tocado por un número".

Otra de las muchas excusas que se oyen en este día es esta. Cuando parece que está cerca de ser el premiado, los ceros de la cifra premiada caen a medida que se confirma que no coincide con ninguno de los afortunados.

"Ya dije que era un número muy feo"

Cualquier excusa vale para justificar que no era el número adecuado. La supersticiones de cada uno son tan dispares como números a los que jugar en la lotería de Navidad. La belleza de los números es otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de elegir boleto.

Números que comienzan por cifras bajas, suelen ser los que la gente denomina como "feos". Lo que son las cosas, el tercer premio del pasado año fue el 04211, un número que comienza por dos cifras que no superan el 5.

"Ni que fuesen a dejar de trabajar"

Esta oración refleja la envidia de aquellas personas que no han sido agraciadas con un décimo premiado. El anhelo de la mayoría de las personas que participan en el Sorteo Extraordinario de Navidad, es dejar de trabajar y vivir una vida tranquila sin preocupaciones ni cargas económicas.

Por ello, los 'rivales' por un premio, desprestigian a los agraciados con esta frase.