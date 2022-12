El manual de la OCU para planchar la camisa en diez pasos

Planchar puede ser una de las tareas que se odian o se aman, no existe término medio. Para aquellos que no sean expertos en este arte de planchar la OCU ha elaborado un manual para hacer esta tarea un poco más fácil y que no cueste trabajo quitarle las arrugas a la camisa después de pasar por la lavadora y secarse. Los trucos dejarán las prendas impecables para que los usuarios puedan lucir el modelito sin preocupaciones.

Las fiestas navideñas sacan a relucir el lado más presumido de la población y son muchos los que quieren lucir sus mejores galas tanto en fin de año como los primeros días de enero para asistir a la cabalgata. Con los diez trucos dados por la OCU cada prenda lucirá su mejor versión.

No esperar al último minuto

Es preferible evitar planchar en el último momento porque con las prisas se pueden cometer errores. Para empezar, hay que mira las etiquetas de la ropa porque los símbolos de lavado y planchado que incluyen dan mucha información sobre cómo cuidarla.

En el caso del planchado, hay que presta atención a los iconos que indican la temperatura máxima que soporta la prenda: son círculos dentro de una plancha. Un círculo indica planchar a baja temperatura (hasta 110 ºC), dos círculos es temperatura media (hasta 150 ºC) y tres círculos es temperatura alta (hasta 200 ºC). También pueden indicar si conviene usar vapor o planchar en seco, o si se debe planchar la prenda por el revés de la tela.

Primer paso

Despliega la tabla de planchar y es preferible tener a mano lo que se va a necesitar: agua para rellenar la plancha y unas perchas para colgar la ropa cuando se haya terminado. Comprobar que la suela de la plancha está limpia y en buenas condiciones. Si no es así, limpiar la plancha porque una suela rayada o pegada puede estropear la ropa de vestir.

Segundo paso

Regula la plancha a la temperatura indicada en la etiqueta. Si no está la etiqueta o hay dudas es mejor usar la temperatura intermedia (dos círculos), para no pasar de 150 ºC . En caso de tejidos oscuros, suele ser una buena precaución interponer un paño limpio entre la plancha y la prenda para no crear brillos.

Tercer paso

Colocar el hombro de la camisa en el extremo de la tabla. Estirar la camisa de manera que no queden arrugas y plancha el hombro. Dar la vuelta a la prenda y repite la operación con el otro hombro.

Cuarto paso

Posicionar la manga como con el puño abierto y se comienza a planchar el interior del puño. Luego, hay que darle la vuelta a la manga y plancha el puño por la parte exterior.

Quinto paso

Estirar la manga y apóyala en la tabla teniendo cuidado para alinearla bien con su costura interior. Apoyar la plancha y deslizarla, mientras se tira un poco del extremo de la manga con la otra mano para que no se generen arrugas. Dar la vuelta a la camisa y volver a estirar la misma manga, alineándola con sus costuras interiores de nuevo. Planchar la manga por el otro lado, con el mismo cuidado para que no se produzcan arrugas. Repetir la operación con la otra manga desde el Paso 4.

Sexto paso

Colocar la parte frontal izquierda en la tabla lo más estirada posible. Apoyar la plancha y se mueve de abajo arriba. Es importante que, mientras tanto, se sujete con la mano libre el faldón de la camisa tirando un poco para que no se creen arrugas con el movimiento de la plancha.

Séptimo paso

Ahora, dar la vuelta a la camisa y colocar sobre la tabla la parte izquierda de la espalda, también, estirándola al máximo como se hizo previamente con el delantero. Continuar con la otra mitad de la espalda, moviendo la camisa para apoyarla en la tabla. Continuar reposando el reverso derecho, la parte de la espalda que queda sin planchar, en la tabla. Planchar también el reverso de la camisa, es decir, la parte interior de la espalda. Si tiene frunces o tablones, abrirlos antes de pasar la plancha por ellos, a no ser que le gusten muy marcados. En ese caso, es mejor alinearlos bien y pasar la plancha sobre ellos.

Octavo paso

Toca planchar la parte frontal derecha. Colocarlo bien estirado la parte del pectoral, de manera similar al Paso 6. Planchar teniendo en cuidado con los botones: utilizar el pico de la plancha para alisar la zona que queda entre ellos. Evite pasar la plancha por encima de los botones porque el calor los puede estropear.

Noveno paso

Colocar el interior del cuello en la parte superior de la tabla casi al filo de la tabla para que sea manejable. Planchar el cuello por dentro y luego, darle la vuelta y plancharlo también por fuera.

Décimo paso

Ya está planchada la camisa. Ahora es cuestión de mantenerla así hasta el momento de ponérsela. Lo mejor es colgarla en una percha y dejarla en un lugar donde tenga espacio. No es aconsejable devolverla al armario si está muy lleno: es mejor dejarla en un perchero o, incluso, en el tirador de una puerta o de un maletero. Para prevenir posibles manchas, se puede cubrir con una funda de plástico para ropa.