La mascarilla en exteriores seguirá siendo obligatoria en estas situaciones

Las mascarillas han sido, desde que se hiciera efectivo el principio de la pandemia, una de las mayores aliadas para frenar los contagios por coronavirus.

Bien es cierto que, por su incomodidad, además de ser unas grandes protectoras, han sido uno de los elementos más odiados, por lo que su eliminación va a suponer un gran alivio para una gran parte de la ciudadanía.

Para las autoridades sanitarias, el uso o no uso de las mascarillas también ha supuesto una cuestión que ha suscitado el debate en más de una ocasión. Después de un verano en el que los cubrebocas solo eran necesarios al aire libre si no se podía mantener una distancia prudencial, en diciembre de 2021 se volvió a anunciar desde Moncloa que su uso volvería a ser un imperativo.

Después de casi dos meses con ómicron, y con una curva que poco a poco va disminuyendo, el Ministerio de Sanidad y la comunidades han acordado formalmente poner fin al uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. No obstante, como toda norma, esta también tiene sus excepciones.

¿En qué casos sí habrá que usar mascarilla en exteriores?

Desde que la pandemia comenzara, se ha dado una gran importancia al hecho de poner mantener la distancia de seguridad con las demás personas del entorno. Pues bien, la excepción que implicaría el uso del cubrebocas en el exterior sería estar en un evento multitudinario.

Se ha decretado que la mascarilla será obligatoria siempre que se esté en un evento multitudinario y los asistentes estén de pie. En el caso de estar sentados, no será necesario su uso siempre y cuando se pueda respetar el metro y medio de distancia; en caso negativo, será obligatorio hacer uso del cubrebocas.

A diferencia de antes de Navidad, momento en el que el uso de mascarillas era obligatorio, por ejemplo, en una calle concurrida, ahora esto no será aplicable. Sí que se recomienda, apelando a la responsabilidad ciudadana, que si una persona transita por una calle donde no sea posible mantener la distancia de seguridad, se coloque su mascarilla. Sin embargo, como se ha declarado, no es una obligación, sino una recomendación.

De este mismo encuentro ha salido el acuerdo de ampliar los aforos deportivos hasta el 75% en interiores, frente al 50% que se mantenía hasta la fecha, y el 85% en exteriores desde el 75% actual. No obstante, algunas comunidades como Andalucía y Madrid pedían volver ya al 100%.