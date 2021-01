Uno de los mayores pedófilos de Reino Unido muere de Covid-19

Steven Freeman, uno de los peores pedófilos en la historia del Reino Unido, ha muerto a los 66 años a causa de las complicaciones por coronavirus, enfermedad que contrajo el pasado mes de diciembre.

Según narra el rotativo 'The Sun', Freeman cumplía su condena en la prisión de Cat C Bure, cerca de la ciudad de Norwich, cuando el pasado 17 de diciembre dio positivo en coronavirus, enfermedad que en poco tiempo ha deteriorado su salud hasta ser causa de su muerte el pasado 5 de enero.

One of Britain’s worst paedos who wanted to abolish age of consent dies from Covidhttps://t.co/WBbSBEYzGa