La menor violada brutalmente en Igualada se recupera tras una segunda operación de urgencia

La menor de 16 años que fue agredida sexualmente en Igualada, Barcelona, se recupera de la operación de urgencia a la que fue sometida este miércoles tras haber salido de la UCI. Su estado de salud había empeorado en las últimas horas debido a la gravedad de sus heridas. Es la segunda vez que pasa por quirófano como consecuencia de la brutal agresión que sufrió hace ya 10 días, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre al salir de una discoteca. Jorge Albertini, el abogado de la víctima, narraba en Telecinco las graves lesiones que sufría la menor, que tardará mucho tiempo en recuperarse: "Las lesiones son brutales...Ni un animal hace eso", lamentaba. Además, remarcaba en la lenta recuperación a la que tiene que hacer ahora frente: "Le va a costar mucho tiempo la recuperación física y anímicamente".

Recuerda la violación

El abogado aseguraba que la joven se encuentra en proceso de ir recuperando la memoria, "sufre vaivenes por momentos mejora y vuelve a tener recaídas". Así, pese a ir recordando, no está con capacidad de explicar nada sobre la violación: "No es que ella esté recordando o no recuerde, es que no está en capacidad ahora de ir contando, eso es lo que ocurre... se tiene que recuperar, cuando esté plenamente recuperada lo contará".

Su abogado expresa que nunca antes había tratado "un caso con este nivel de ensañamiento". Los Mossos continúan con la investigación para encontrar al autor o autores de esta brutal agresión sexual.