Los 7 momentos en los que está prohibido adelantar aunque no haya señal que lo indique

Todos tenemos un conductor dentro, lo mismo que tenemos un entrenador, un fisioterapeuta o incluso un médico. En ocasiones (casi siempre) todos ellos vayan en sus veredictos porque, sencillamente, hay cosas que no se saben por mucho que uno crea saberlo todo. Con el coche se añade, además, que el tiempo pasa y con él se olvidan algunas de las normas que, a fuerza de no usarlas en el día a día o por la adquisición de malos hábitos, se sabían de memoria el día del examen para el permiso de conducción.

El adelantamiento es una maniobra que se realiza con frecuencia, casi de forma automática, y sin embargo está considerada como peligrosa, ya que altera el orden normal de circulación (salvo en autovías y autopistas, hay que invadir el carril contrario, con el consiguiente riesgo de toparse con vehículos que vienen de frente).

Cualquier conductor, incluso los que no son conductores, saben algunas normas básica sobre el adelantamiento, por ejemplo que no se puede realizar pisando una línea continua o cuando así lo determina la prohibición expresa mediante una señal de tráfico. Sin embargo, hay otros momentos en los que a pesar de que no exista indicación en contrario, está prohibido adelantar. Son siete circunstancias concretas que conviene recordar.

1. Curvas sin visibilidad

Cuando la visibilidad es reducida aumenta el riesgo de chocar contra el coche que circule en el sentido contrario.

2. Cambios de rasante

Como en el caso de las curvas, la doble pendiente de la carretera impide ver si circula un coche en sentido contrario.

3. Túneles y pasos inferiores

Independientemente de que estén o no iluminados, está prohibido adelantar en aquellos que tienen un sólo carril en el sentido de marcha. Cuando hay más de un carril sí que es posible, aunque conviene ser precavido por el riesgo de deslumbramiento de los vehículos que circulen en sentido contrario.

4. Intersecciones

Y también en sus proximidades, ya que en un adelantamiento podemos encontrarnos con otros vehículos o peatones ciclistas cruzando. Si la intersección se realiza en glorietas no está prohibido hacerlo.

5. Pasos a nivel

En los pasos a nivel y sus proximidades el vehículo al que se adelanta impide la visibilidad lateral, esencial en un paso de este tipo en el que hay que estar siempre pendientes de las señales acústicas y ópticas.

6. En los pasos para peatones y sus proximidades

También está prohibido el adelantamiento debido al riesgo de atropello, aunque sí está permitido cuando se circula a una velocidad tan reducida que permita al conductor detener el vehículo ante un posible atropello.

7. Detrás de un camión que adelanta.

El volumen de los camiones impide visibilidad del vehículo que circula detrás.