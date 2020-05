Los Morancos se mofan de Fernando Simón: "Yo no lo miro a él, miro al de los signos"

Los Morancos, el dúo sevillano formado por César y Jorge Cadaval, se convirtieron en tendencia tras su aparición en el programa de Risto Mejide Todo es Mentira.

Los Morancos fueron invitados por Risto, y en un momento sorprendieron arremetiendo contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Fue César, el pequeño de la dinastía, el encargado de expresar, con humor, que no se enteraba de nada de lo que contaba el nombre más conocido de la pandemia en España.

Cadaval explicaba que no entiende la desescalada: "Aunque sean cuatro fases son tres. Entonces, si tú las multiplicas por dos, son seis", comentaba,

Tras esto añadía: "Yo ya he tomado una determinación, Risto. Cuando yo veo al señor Simón, yo ya no lo miro a él. Yo miro al de los signos, que me entero mejor".