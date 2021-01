Estos son los motivos por los que debes cambiar la mascarilla

Han pasado ya seis meses desde que se impusiera en Andalucía el uso obligatorio de la mascarilla para mayores de seis años sin importar la distancia de seguridad entre las personas y aún son muchos los que no hacen buen uso de ellas. Independientemente de las excepciones que han ido variando a lo largo de este tiempo en función del nivel de expansión y contagio del coronavirus, hay aspectos que debemos cuidar entre todos para que su uso sea eficiente. Uno de ellos es saber cómo y cuándo debemos cambiar de mascarilla, un aspecto que dependerá del tipo de mascarilla que se use, pero que requiere un cuidado específico. Aquí te ofrecemos algunas claves al respecto.

¿Cuánto tiempo llevar puesta la misma mascarilla?

Este tiempo dependerá del tipo de mascarilla que se use. Con las mascarillas quirúrgicas las autoridades sanitarias aconsejan que su uso no supere las cuatro horas y señala que, en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se deseche de inmediato. Además, este tipo de materiales no son reutilizables, por lo que no pueden limpiarse o desinfectarse.

El uso de las mascarillas higiénicas dependerá de si son reutilizables o no. Si en el etiquetado aparece la marca R es que son reutilizables y, por tanto, pueden lavarse y desinfectarse. Las reutilizables hay que dejarlas secar durante dos horas evitando ambientes contaminantes y nada de meterlo en el microondas.

En caso de que no sean reutilizables, deben descartarse después de un primer uso y de las cuatro horas de utilización. Por último en el caso de las mascarillas de alta eficacia o de EPI (FFP1, FFP2, y FFP3) sólo pueden ser usadas una vez o de 4 a 8 horas. Las autoridades sanitarias desaconsejan darles un segundo uso a las mascarillas dándoles la vuelta

¿Cómo deben guardarse las mascarillas para reutilizarse?

Si eres mayor de seis años y no sufres de problemas respiratorios estás obligado a llevar mascarilla. Y si debes llevar mascarilla, también debes saber que no todo vale en el uso de esa mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas e higiénicas no reutilizables son las más recomendables para la población y tienen un período de duración de cuatro y ocho horas, sin opción de lavado para que no pierdan su capacidad de filtrado ¿Entonces no puedo volver a usarlas una vez salga a la calle aunque sea diez minutos a comprar el pan? No obligatoriamente. Puedes darle más usos si aún no se ha agotado su período de vida útil, pero no de cualquier forma.

Es indispensable que al quitarte la mascarilla le guardes en una bolsa transpirable o en un sobre de papel, siempre protegiendo la parte interna que está en contacto con nuestra boca/nariz, evitando que se contamine con otros elementos. Nunca debería guardarse directamente en un bolso y mochila, práctica habitual entre la población y que sí termina con sus propiedades de protección.

Nuevas recomendaciones de la OMS

A finales de año la OMS decidió endurecer sus recomendaciones sobre mascarillas, sobre todo desde el punto de vista familiar. Entre los consejos se incluía el uso de la mascarilla al recibir visitas en casa siempre que no sea posible mantener la distancia o la ventilación de las habitaciones no sea la adecuada para garantizar la nula incidencia del coronavirus al comunicarnos. En cambio, desaconseja su uso a la hora de realizar deporte porque pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente y la medida preventiva más importante es mantener una distancia de al menos un metro y asegurar una buena ventilación cuando se hace ejercicio.