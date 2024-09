Motociclistas piden el cese del director de la DGT ante el aumento de la mortalidad

La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas se ha concentrado este domingo frente a la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Madrid para pedir el cese del director de la entidad, Pere Navarro.

El motivo de la movilización es un aumento de la mortalidad, según denuncian, el mal estado de las carreteras y las políticas "ineficientes e incoherentes".

La Delegación del Gobierno ha cifrado en torno a 4.000 movilizantes en la concentración.

De este modo lo ha denunciado el director del Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, Juan Carlos Toribio, al tiempo que ha explicado que ha explicado que han realizado una pitada en "rebeldía" ante la DGT.

Denuncian aumento de mortalidad desde 2018

Según precisa este colectivo, "las políticas que llevan a cabo no están siendo coherentes ni eficientes. De hecho, la mortalidad este verano en el mundo de la moto ha subido un 13% desde que entró Pere Navarro, en relación con el mundo de los motoristas".

En palabras del portavoz de la plataforma, "en la mortalidad general, en la siniestralidad y en la hospitalización estamos por encima del 20% de incremento".

En función de los cálculos de lso motoristas, estos datos se han incrementado desde 2018, el año de entrada de Pere Navarro.

Los manifestantes se han concentrado en la Plaza de las Ventas y desde ahí han partido hacia la sede de la DGT, donde han tumbado las motos y han guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de accidentes de tráfico.

Posteriormente, los motociclistas han levantado sus vehículos del suelo para pitar por la conducta de la DGT.

Pitada contra la DGT

Entre las reivindicaciones de la plataforma, el portavoz ha destacado la reforma de la investigación de los accidentes de tráfico, en pro de un análisis científico, proteger los guardarraíles, entender la motocicleta como un vehículo eficiente en las ciudades y mejorar el estado de las carreteras, entre otras.

"Tenemos derecho a un estado de conservación de las carreteras que, como mínimo, cumpla la ley. Es un derecho constitucional que se proteja a los ciudadanos y eso no se está haciendo. Tenemos más fallecidos y más hospitalizados", ha denunciado.

Además, se ha protestado contra el gran número de controles de alcoholemia y de droga que sufren los motociclistas, ya que consideran que su fin es perseguir la recaudación. "Este fin de semana es el control número 10 de fin de semana. Esto no ha sucedido nunca antes en la historia de la DGT. Controlen ustedes (DGT), el estado y conservación de las carreteras y cumplan las leyes porque no lo están haciendo", ha lamentado.

Por último, han pedido que se reduzca el IVA de los equipos de seguridad de motociclistas, ciclistas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP); más campañas de concienciación y uso de equipación técnica, aunque sin que se obligue a su utilización; y el rebasamiento por los arcenes cuando el tráfico está obstruido y estático.

La reducción de la tasa de alcohol "dirige la mirada a un punto incorrecto"

Por otro lado, se ha preguntado a Juan Carlos Toribio acerca de la nueva reforma legar que plantea el Ministerio del Interior l para bajar la tasa de alcohol en sangre hasta 0,2 gramos por litro para todos los conductores y hasta 0,10 miligramos de aire espirado.

El portavoz ha asegurado que esta medida dirige la mirada hacia un punto incorrecto del problema y ha reiterado que la administración pública no cumple la ley al no mejorar los guardarraíles. "Hay un homicidio selectivo por imprudencia por parte de nuestras administraciones públicas cuando no protegen los guardarraíles. Nosotros entendemos que los ciudadanos tenemos derecho a un estado de conservación de las carteras que como mínimo cumpla la ley", ha concluido.