Un hombre muere succionado por el motor de un avión en un vuelo que salía de Bérgamo con destino a Oviedo

Un hombre falleció este martes en el aeropuerto de Milán Bérgamo - Orio al Serio (norte de Italia) tras irrumpir corriendo en la pista y ser succionado por el motor de un avión que se preparaba para despegar, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto, informaron fuentes oficiales. El avión involucrado es un Airbus A319 de la compañía española Volotea, con destino al aeropuerto de Oviedo (España), que se preparaba para despegar.

Las autoridades italianas barajan el suicidio como posible causa de la muerte de un hombre en el aeropuerto de Milán Bérgamo - Orio al Serio (norte de Italia) este martes, succionado por el motor de un avión de la aerolínea española Volotea, según medios locales.

Las primeras investigaciones indican que el hombre, de aproximadamente 35 años, logró acceder a la pista a través de una de las puertas de seguridad situadas en la zona de entrega de equipajes y saltó a uno de los motores del avión mientras este realizaba la maniobra de alejamiento de la plataforma de estacionamiento.

La víctima habría entrado gritando en la pista, de forma inesperada, y, perseguido por un agente de policía y un operador aeroportuario, se habría dirigido hacia uno de los motores, que todavía estaba apagado, golpeando con los puños el fuselaje, para luego dirigirse hacia el otro motor, que estaba en funcionamiento, explicó un testigo al medio italiano 'Il Post'.

Además, la policía ha encontrado un vehículo en el aparcamiento del aeropuerto que podría pertenecer a la víctima. La aerolínea ha ofrecido apoyo psicológico a los 154 pasajeros y miembros de la tripulación que ya se encontraban embarcados y preparados para despegar, quienes han sido reubicados en un vuelo que saldrá esta tarde desde Milán.

"Todos los pasajeros y tripulación se encuentran físicamente bien. No obstante, la compañía también está proporcionando apoyo psicológico tanto a los pasajeros como a los miembros de la tripulación implicados", informó la aerolínea española en un comunicado. Según Volotea, la víctima "no estaba a bordo del vuelo y no tiene relación con la empresa".

La compañía española trabaja con las autoridades italianas para esclarecer lo ocurrido y ha habilitado un número de teléfono gratuito para familiares y amigos de quienes pudieran haber estado a bordo del avión. Tras el incidente de esta mañana, el aeródromo suspendió las operaciones durante más de una hora para facilitar el trabajo de las autoridades y recupera progresivamente su actividad.