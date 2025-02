Netflix revisará el proceso de verificación de cuentas en redes sociales tras la polémica con Karla Sofía Gascón

Netflix está considerando "reevaluar" el proceso de verificación de cuentas de redes sociales para nuevos talentos, después de que la campaña de premios de "Emilia Pérez" generara controversia por su protagonista Karla Sofía Gascón, quien recibió críticas en enero por antiguos posts racistas en internet. Así lo ha confirmado Variety recientemente.

"Todos estamos teniendo conversaciones sobre eso", declaró Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, en el podcast "The Town with Matthew Belloni" de Puck y The Ringer. "¿Vamos realmente a revisar las redes sociales personales de las decenas de miles de personas cada día en todo el mundo, de la cantidad de películas y series originales que hacemos, licenciamos y coproducimos? Tenemos que extrapolar, de una manera práctica. Pero aun así, creo que lo más difícil es que realmente distrae de una película que es tan especial".

Además de argumentar que hay dificultades prácticas para verificar grandes volúmenes de actividad en redes sociales, Bajaria también señaló que "no es realmente una práctica común" hacerlo. Sin embargo, el escándalo en torno a Gascón tiene a la industria en general "reevaluando" eso.

"¿Sabes qué creo que es realmente una lástima? Para 100 personas increíblemente talentosas que hicieron una película asombrosa - y si miras las nominaciones, y todo este amor de los premios que ha recibido - creo que es una lástima que haya distraído de eso", dijo Bajaria. "Realmente ha llevado la conversación en una dirección diferente... Es realmente una pena para muchas de las personas, como Zoe Saldaña y Selena Gomez. Y nuestro equipo de premios. Hicieron una campaña increíble para esa película".

La campaña de premios de "Emilia Pérez" se puso patas arriba en enero cuando la escritora cultural Sarah Hagi sacó a la luz antiguos posts de internet de Gascón. Los mensajes incluían discursos de odio antimusulmanes, un hilo sobre el asesinato de George Floyd y comentarios racistas sobre la diversidad en los Oscar. Variety informó posteriormente que Netflix ya no cubre los gastos de viaje de Gascón a las entregas de premios.

"Si me preguntaras hoy, con todo lo que sé, todavía compraríamos la película hoy", dijo Bajaria. "Esa película es increíble, creativa y audaz. Eso es lo que quieres. Quieres dar esos grandes pasos".

"Emilia Pérez" es la película más nominada en los Oscar de este año, con 13 nominaciones que incluyen las de mejor película, mejor director para Jacques Audiard, mejor actriz para Gascón y Zoe Saldaña como actriz de reparto.