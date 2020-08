El niño nigeriano que bailaba bajo la lluvia recibe una beca para estudiar danza en Nueva York

Estos días vimos como se hizo viral un vídeo de un niño nigeriano bailando magistralmente bajo la lluvia, descalzo y sobre el barro de un humilde barrio de su ciudad. La imágenes rodaron por todo el mundo e hicieron que las imágenes del pequeño de 11 años Anthony Madu, de Lagos (Nigeria) no pasaran desapercibidas. Así las cosas el American Ballet Theatre de Nueva York le permitirá estudiar en EEUU el año que viene, otorgándole una beca para que pueda pulir su técnica y conseguir su sueño de hacerse bailarín profesional. El pequeño, como explican los medios estadounidenses "está fascinado por la oportunidad... y por volar en avión".

A inspiring story of true determination❤️After seeing the viral video of 11 year-old Anthony dancing in the rain in Nigeria, #ABTJKO Artistic Director Cynthia Harvey offered him a full scholarship to ABT's virtual Young Dancer Summer Workshop. https://t.co/vIfntrKmUY

Sus imágenes fueron emitidas por los principales medios de todo el mundo y han sido compartidas por famosos como la actriz Viola Davis, quien se hizo eco de la historia.

La intérprete aprovechó para reivindicar el papel de la comunidad negra, en estos tiempos convulsos: "¡Creamos, nos elevamos, podemos imaginar, hemos desatado pasión y amor ... a pesar de los brutales obstáculos que se nos han presentado! ¡Nuestra gente puede volar!".

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0