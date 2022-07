Comprueba todas las notas de corte de las universidades públicas de Andalucía en 2022

Como cada año, después del estrés de aprobar la Selectividad, los futuros estudiantes universitarios tienen que tomar una decisión clave: qué carrera estudiar. En esta encrucijada es fundamental la nota de corte, que también servirá de guía para aquellos alumnos que hayan terminado el primer curso de Bachillerato y busquen inscribirse en una carrera universitaria en el próximo curso.

¿Dónde y cómo consultar la nota de corte?

El Distrito Único Andaluz tiene buscador para poder consultar este dato. En él solo se necesita introducir los datos básicos de los estudios sobre los que se quiera conocer la nota y proceder a la búsqueda.

Las personas interesadas que tengan claro qué es lo que quieren estudiar, solo necesitan seleccionar la titulación (y si quieren, la universidad de destino) y podrán conocer de forma sencilla cuál será la nota que les servirá de guía. El buscador ofrece resultados para el acceso general (a través de la PEvAU y ciclos formativos), para aquellos que se hayan realizado la prueba de acceso de mayores de 25 años y a la acreditación de mayores de 40 años. Por ejemplo: si se introduce Medicina en 'Titulación' y Sevilla en el parámetro de 'Universidad', se conseguirá acceder a la nota de corte general de dicha carrera: 13,540.

Una vez conseguido el resultado, los interesados podrán también acceder a un desglose de las ponderaciones concretas que afectan a las asignaturas calificadas en la PEvAU. Este está disponible en la columna de información, con un icono que representa un ojo.

Para quienes no tengan todavía claro qué titulación elegir, pero saben a qué rama del conocimiento querrían dedicarse, el buscador del Distrito Único permite seleccionar una 'Familia' de carreras (Arte, Educación, Humanidades, …), que da acceso a un listado con toda la oferta disponible dentro de la misma.

Desde el buscador recuerdan también al futuro alumnado universitario que las notas de corte no son fijas, es decir, la nota es aquella que obtuvo la persona que accedió a la última plaza. Es una forma de guiar al alumno en función de las notas del grupo anterior, pero no implica que quienes no llegan a dicha nota se queden inmediatamente fuera, sino que depende de factores como la gente interesada y sus resultados o las plazas ofertadas. Por ello, y siguiendo con el ejemplo presentado, un alumno con nota de 13,2 que quiera estudiar Medicina en la Universidad de Sevilla, no debe perder la esperanza de conseguir plaza, puesto que el 13,5 es un dato orientativo.