Nueva estafa del amor: una falsa militar americana defrauda 300.000 euros a un anciano

La Policía Nacional ha desarticulado una compleja red internacional dedicada a la denominada 'estafa del amor', tras detener a cinco personas e investigar a otras tres por defraudar más de 300.000 euros a un hombre de 70 años. La víctima transfirió exactamente 318.573 euros a varias cuentas bancarias controladas por el entramado criminal, tras enamorarse por internet de una falsa sargento del ejército naval estadounidense que supuestamente estaba destinada en Bagdad.

Los arrestos se han producido en diferentes puntos de España: Málaga, La Coruña, Soria y Madrid. Además, hay tres personas identificadas en países africanos: Sierra Leona, Kenia e Islas Seychelles, según ha informado este jueves la Policía Nacional mediante un comunicado oficial.

El septuagenario, residente en Canarias, cayó en la trampa tras recibir promesas de la supuesta militar americana de visitarle próximamente. Bajo distintos pretextos, la estafadora le solicitó importantes sumas de dinero en repetidas ocasiones, aprovechándose de los sentimientos de la víctima.

Una de las estafas románticas más cuantiosas de los últimos años

La investigación, iniciada en Málaga, ha destapado uno de los casos más significativos de estafa romántica por el elevado importe defraudado. Los agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial malagueña lideraron las pesquisas tras una denuncia inicial por un intento de estafa diferente, pero conectado con las mismas cuentas bancarias utilizadas por la organización.

En ese primer caso, un empresario de la Costa del Sol denunció la suplantación de la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores. El denunciante recibió un mensaje donde se le instaba a realizar pagos pendientes por un importe de 8.568 euros a una nueva cuenta bancaria, mediante el método fraudulento conocido como 'man in the middle', aunque finalmente este intento no llegó a consumarse.

El rastro del dinero desvela la estafa amorosa

Los investigadores, al analizar los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, detectaron una transferencia de 31.000 euros cuyo concepto apuntaba a un posible timo amoroso. Esto les llevó a localizar al emisor, quien inicialmente se negaba a aceptar que estaba siendo víctima de una estafa.

"Tras un periodo de negación y desconcierto", según explica la Policía, el hombre finalmente interpuso la denuncia. Los agentes identificaron un total de 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias diferentes: siete con IBAN español y una estadounidense.

Gracias a la intervención judicial, se logró el bloqueo de las cuentas investigadas, recuperando 52.018 euros de los más de 300.000 defraudados. Las autoridades de Portugal y Bélgica proporcionaron información clave sobre algunas de las cuentas implicadas, lo que permitió identificar a un "captador de mulas" que había reclutado a una vecina de Málaga, posteriormente detenida.

Una red criminal internacional

La investigación ha revelado la existencia de una sofisticada organización criminal transnacional, compuesta por empresas extranjeras, "mulas del dinero" y cuentas bancarias dedicadas a diversos fraudes y blanqueo de capitales.

En la segunda fase operativa, con la colaboración de otras comisarías fuera de Málaga, se procedió a la detención del resto de implicados. El caso ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, que continúa con las diligencias correspondientes.