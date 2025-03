Dos operarios de limpieza de ventanas se salvan de caer al vacío en un rascacielos de Nueva York

Dos trabajadores que no estaban asegurados con sistemas de seguridad fueron rescatados después de que su andamio comenzara a balancearse y dar vueltas fuera de control a 78 pisos de altura sobre la calle 58 Oeste el pasado viernes en Nueva York.

Los bomberos tuvieron que romper ventanas y rápidamente pudieron estabilizar el andamio, mantenerlo en posición vertical y poner a los dos trabajadores a salvo. Según el subjefe adjunto del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), Michael Trahan, los trabajadores rescatados se encuentran en "condición estable" después de ser tratados en el lugar por los servicios médicos de emergencia y trasladados al hospital.

Los trabajadores llevaban puestos sus arneses de seguridad, pero resultaron inútiles porque no estaban enganchados al andamio mediante líneas de seguridad. "Se dieron cuenta de que los trabajadores dentro del andamio no estaban asegurados a las líneas de seguridad, por lo que pudieron colocar líneas dentro del cubo y asegurarlos", dijo Trahan.

El teniente jefe del FDNY, Nick Schneider, calificó la situación de "extremadamente peligrosa" tanto para los ocupantes del andamio como para los miembros del cuerpo de bomberos. "Estábamos operando esencialmente al borde de un edificio de 78 plantas, así que fue muy difícil para nosotros, pero no podía creer lo que estaba viendo, que no estuvieran atados. Seguían intentando ponerse de pie y nosotros les decíamos que se sentaran, que se sentaran, que no estaban asegurados a nada".

Después de que los trabajadores fueran rescatados, el andamio siguió balanceándose con el viento y chocó contra el edificio, haciendo que cayeran cristales a la calle en un momento del día con mucha actividad. Las autoridades informaron que la calle 58 entre las avenidas Octava y Novena se cerró temporalmente por la preocupación ante la caída de cristales. No hay constancia de que nadie resultara herido en la calle por los cristales caídos.