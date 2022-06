Así se origina la enfermedad del Alzhéimer

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se atrofie y las neuronas cerebrales mueran. Es la causa más común de la demencia, que está en las vidas de más de 50 millones de personas en el Mundo, y empieza a manifestarse a través de la pérdida de memoria y capacidad para llevar a cabo tareas cotidianas.

La pandemia ha agravado los trastornos de comportamiento de las personas con Alzheimer. Existen medicamentos que pueden mejorar temporalmente los síntomas o retardar su progresión, pero no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. ¿Cómo se origina la enfermedad del Alzheimer? Las causas exactas de la enfermedad no se comprenden en su totalidad, pero una investigación, liderada por el Biobanco Europeo de Alzheimer y Demencias (EADB) y cuyos resultados han sido presentados en la revista Nature Genetics, confirma el papel central del sistema inmunitario en el Alzheimer después de analizar datos genómicos de 111.326 personas con alzheimer y compararlos con los de 677.633 personas sin demencia.

Los científicos creen que, en la mayoría de los casos, la enfermedad de Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan al cerebro a lo largo del tiempo. Estos investigadores suelen centrar sus trabajos en el papel de dos proteínas: Placas y Ovillos.

Las formas de llegar al Alzheimer

De las 75 alteraciones genéticas relacionadas con el alzheimer dentro de la muestra, 42 eran desconocidas hasta ahora y las otras 33 ya se habían descrito en estudios anteriores. Y el gen que más relación guarda con el riesgo de alzheimer es el gen APOE (apolipoproteína E). "Lo más notorio es que estos genes nos permiten desarrollar Escalas de Riesgo Poligénico, tanto para conocer la conversión más o menos rápida a demencia en los pacientes como para comprender el papel funcional que estos genes tienen por sí mismos", declara a La Vanguardia Mercè Boada, directora médica de la Fundación ACE y coautora de la investigación.

Aún no tenemos manera de predecir si una persona va a tener alzheimer o no en base a su genética

Entre los coordinadores del estudio también está el genetista español Agustín Ruiz, coordinador del Consorcio Científico de Genética de Demencias, que considera que "se puede llegar a la enfermedad por diferentes vías" y que este nuevo estudio permitirá desarrollar estrategias de prevención adaptadas a la situación de cada persona.

Esta utilidad no será inmediata porque aún no tenemos manera de predecir si una persona va a tener alzheimer o no en base a su genética, pero será útil para hacer avanzar en el futuro.