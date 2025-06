El Parlamento británico vota a favor de despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales

Londres/El Parlamento británico votó en la noche del martes a favor de una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía para despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa de la gestación, sin que la mujer embarazada esté sujeta a una pena de cárcel.

La enmienda, calificada como histórica, fue debatida y sometida a votación en la Cámara de los Comunes (baja), donde salió adelante con 379 votos a favor, frente a 137 en contra, y ahora continuará su trámite parlamentario en la Cámara de los Lores hasta su votación definitiva antes de convertirse en ley.

Al tratarse de una cuestión ética y de conciencia, los diputados pudieron ejercer su voto de acuerdo con sus creencias personales y no bajo la disciplina de voto de sus respectivas formaciones.

La actual legislación en Inglaterra y Gales permite el aborto en las primeras 24 semanas de gestación, pero la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 que la sustenta tipifica que, fuera de estas condiciones, sigue siendo un delito penal y puede conllevar la cadena perpetua, salvo en ocasiones puntuales en los que se constate que la vida de la madre esté en peligro.

Según los últimos datos oficiales, más de 250.000 abortos se practicaron en Inglaterra y Gales en 2022.

La enmienda, presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, y ahora respaldada por la Cámara baja, busca modificar la ley para evitar que las mujeres sean investigadas, arrestadas, procesadas o encarceladas por interrumpir sus embarazos más allá del límite legal.

La denominada cláusula Antoniazzi no implica, sin embargo, cambios en la ley en materia de prestación de servicios de aborto, el límite de tiempo, la telemedicina, los motivos para el aborto o el requisito de la aprobación de dos médicos.

Al exponer sus argumentos, la parlamentaria señaló que casi el 99% de los abortos ocurren antes de que el embarazo llegue a las 20 semanas, por lo que dejaba al 1 % restante de las mujeres "en circunstancias desesperadas".

Antoniazzi calificó de "farsa" los tres casos en los que algunas féminas habían sido arrestadas bajo delitos de aborto ilegal entre 1861 y 2022 y agregó: "Estas mujeres necesitan atención y apoyo, no criminalización".

Una ley victoriana y "obsoleta"

En ese sentido, aseveró que la legislación hasta ahora vigente, proveniente de la época victoriana y aprobada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, estaba "obsoleta" y se utilizaba cada vez más contra mujeres y niñas "vulnerables".

"Éste es el cambio correcto en el momento correcto. Imploro a mis colegas que quieran proteger a mujeres, niñas y los servicios de aborto a votar por la nueva cláusula. Asegurémonos de que ninguna mujer soltera y desesperada se enfrente nunca más a una investigación criminal y traumática en el peor momento de su vida", agregó Antoniazzi.

Entre los votos a favor de la enmienda se encontraron los de varios ministros del Ejecutivo laborista, tales como el ministro de Defensa, John Healey; el de Energía, Ed Miliband, o la titular de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall.

El primer ministro británico, el también laborista Keir Starmer, actualmente en Canadá para la cumbre del G-7, fue uno de los diputados que no registró ningún voto, si bien esto no implica automáticamente una abstención.

La votación parlamentaria fue también recibida favorablemente por la directora ejecutiva del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), Heidi Stewart, que aseveró que se trataba del cambio "más significativo" en la legislación sobre el aborto desde 1967 -cuando se aprobó la última ley del aborto-, según recogen medios británicos.

"No habrá más mujeres investigadas tras sufrir un aborto espontáneo, no más mujeres arrastradas de sus camas de hospital a la parte trasera de un furgón policial, no más mujeres separadas de sus hijos a causa de nuestra arcaica ley del aborto", agregó Stewart.

Entre los detractores se encontró la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y otros diputados de su formación como Caroline Johnson, que aseguró durante el debate que cuanto más tarde en el embarazo ocurre el aborto, más complicaciones médicas puede sufrir la mujer que se somete al procedimiento.

La gerente de Políticas Públicas de la denominada Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC, en inglés), Alithea Williams, aseguró en una nota que la decisión parlamentaria es "horrorosa y desgarradora" y prometió que seguirá luchando para conseguir impugnar la ley en sus próximas etapas parlamentarias.

"Si esta enmienda se convierte en ley, una mujer que aborte a su bebé en cualquier punto de su embarazo, incluso momentos antes de dar a luz, no estará cometiendo un delito penal", apuntó Williams, que señaló que la legislación actual ya permite "el asesinato de aproximadamente 300.000 bebés al año".