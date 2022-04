Si no te gustan los nazarenos, apunta estos planes para Semana Santa

La Semana Santa es, para todos, una de las fechas más señaladas de todo el año. Con varios días de fiesta nacional y la posibilidad de crearse un gran puente, muchos buscan disfrutar las festividades alejándose de todo lo relacionado con las procesiones.

Si no te gustan las procesiones, es el momento de que descubras nuevos destinos dentro de la misma geografía española que destacan por su belleza y no ser muy conocidos. Además, no es necesario adquirir un billete de avión en muchos casos.

Varios pueblos en el norte de España para desconectar en Semana Santa

Muchos buscan el frío del norte en un momento del año como es Semana Santa, que, normalmente, se caracteriza por tener un tiempo cálido. El norte de la Península es una buena solución para pasar estos días.

Combarro, en Pontevedra, es una buena opción para todos aquellos interesados en el patrimonio histórico de la región. Con un poco más de 1.819 habitantes, es uno de los destinos más bonitos y tranquilos de la zona.

En el País Vasco, destaca el caso de la localidad alavesa de Laguardia. Este municipio aun conserva elementos propios de la época medieval y una muralla de la época. Es un destino clave para todos aquellos que estén interesados en la época medieval.

Peñíscola, el pueblo favorito de muchos en Semana Santa

Según eBooking, portal de reservas, Peñíscola se ha convertido en uno de los pueblos españoles favoritos para pasar la Semana Santa. Aunque Sevilla y Madrid se llevan la palma en un podio completado por la localidad castellonense.

El clima es uno de los grandes factores a la hora de elegir pueblo. Peñíscola tiene un clima mediterráneo que permite que las temperaturas sean suaves en invierno y cálidas en verano. También tienen cabida los amantes de las estructuras medievales.

Hasta los cinéfilos tienen cabida en esta localidad. Peñíscola sirvió para grabar superproducciones como Juego de Tronos. Hay ciertas agencias turísticas que organizan rutas guiadas para que los turistas conozcan las zonas más emblemáticas de sus producciones favoritas.