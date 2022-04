¿Qué planes hacer si llueve en Semana Santa?

Para quien le gusta vivir y sentir la Semana Santa en las calles la lluvia es su peor enemigo. El olor a incienso, el sonido de los tambores, el silencio al paso de las imágenes…Vivir la experiencia de ver procesiones en la calle es única, más aún después de dos largos años de espera, pero si faltan las procesiones porque la lluvia impide que salgan existen planes alternativos, algunos ligados directamente a la Semana Santa y otros independientes. En algunos casos la pandemia nos hizo aprender a marchas forzadas.

Turismo nacional en Semana Santa

Tanto si estás en tu ciudad como si has decidido cambiar de aires durante unos días España esconde numerosas opciones para disfrutar de ellas. Visitas a castillos por Castilla y León, bodegas en Baleares o La Rioja, museos por Euskadi, una ruta por el modernismo en Cataluña o apreciar el arte Gótico-Mudéjar sin salir de Andalucía. Sin salir de Sevilla tenemos en Alcalá de Guadaira, Carmona, Marchena, Écija, Alcalá del Río o la Algaba un itinerario alternativo a la capital de indudable interés arquitectónico.

Una merienda típica de Semana Santa

Si, a pesar de que se tengan que suspender las procesiones queremos seguir sintiendo estas fiestas de una manera especial y más dulce podemos preparar y compartir una merienda típica de Semana Santa con torrijas, pestiños, cosquillas o monas de pascua ¡Los amantes de la repostería estacional están de enhorabuena!

Juegos en familia

Si lo que queremos es entretener a los más pequeños en casa, toca remangarse para no tener que recurrir a los dispositivos digitales. Echar mano de los juegos de familia es todo un clásico. Los tradicionales parchís o monopoly se pueden alternar con los más modernos juegos de hijos vs padres o no asustes a papá.

Maratón de películas y series

Si lo que queremos es tener máxima tranquilidad y echar mano del sofá y la mantita mientras escuchas el ruido de la lluvia de fondo lo que hay que hacer es ponerse cómodo y tirar de playlist cinéfila. Desde algunos clásicos de Semana Santa como Ben-Hur, Los diez mandamientos, Quo Vadis o Espartaco, como series que están de moda en Netflix o Movistar+. En esta línea también incluimos la opción de la lectura, un pasatiempo que se puede disfrutar en en soledad.

Ordenar la casa

Las horas de lluvia y recogida forzosa en casa también suelen servir para terminar de hacer esa pequeña reforma que teníamos pendiente u ordenar el cuarto en el que se acumula la ropa desde hace semanas. Poner nuestro hogar a punto para posibles visitas durante las fiestas o sentirnos más cómodos cuando se retome la rutina.

Salir de compras

Por último, si a pesar de la lluvia nos decidimos a salir, aunque no sea a ver procesiones, visitar alguno de los cientos de centros comerciales que se reparten por las distintas ciudades españolas es una opción cada vez más practicada. Sevilla, Málaga, Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia son ciudades con geniales lugares para perderse y encontrar cualquier capricho que se nos antoje o ultimar los looks que se van a lucir el Jueves Santo o ya pensando en la temporada de comuniones.