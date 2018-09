Las cifras de la pobreza infantil

La pobreza infantil afecta en España a uno de cada tres niños, un problema que se traslada a distintos ámbitos de su vida y que se proyecta en su futuro, según muestran algunas de las cifras que manejan organismos oficiales y entidades sociales. Éstas son algunas de las cifras que radiografían la pobreza infantil en España: -Uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 21,6% de la población, se encuentra en situación de pobreza y vive con menos de 8.522 euros al año, frente a los 11.074 que perciben de media el resto de habitantes. -El Barómetro de la Infancia de Save the Children indica que la pobreza infantil severa ha pasado de un 12% en 2008 al 15,9% en 2016; 1.329.510 niños padecen la pobreza con especial intensidad. Esos niños viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del 40% de la renta mediana, unos 930 euros al mes para toda la familia (dos adultos y dos niños). -Cuatro millones de personas están en situación de exclusión severa, un 40 % más que hace diez años, alerta el informe de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas. Los hogares con incidencia más alta de pobreza son los monomarentales y familias numerosas. -Según cifras de Save the Children, alrededor del 43% de los niños en riesgo de exclusión social abandona sus estudios de forma prematura, frente al 18% de la media nacional, la segunda más alta de toda la Unión Europea (Eurostat). -El 80% de los niños pobres serán adultospobres, sostiene una investigación de Foessa. -Los ingresos medios de las familias más pobres están un 40% por debajo de la línea de pobreza. No hay ningún país de Europa donde la desigualdad sea tan grande, indica Unicef. -Unos 34.000 niños viven tutelados por el Estado tras haberse acordado la separación de sus padres, que por circunstancias personales o sociales graves no pueden hacerse cargo de ellos, de los que 20.000 han sido acogidos por familias y 14.000 viven en centros de menores. -En España hay 10.162 menores extranjeros no acompañados (menas), de los que casi la mitad viven en Andalucía (4.798) y el resto residen en las otras 16 comunidades de forma desigual, desde los 1.109 de Cataluña, hasta el único niño extranjero que hay registrado en La Rioja, según el Ministerio del Interior.