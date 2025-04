¿Puedo reclamar al seguro si algún electrodoméstico se estropea por el apagón masivo?

El apagón eléctrico que ha afectado a la península Ibérica este lunes ha dejado numerosas incidencias en sectores como el transporte público o los servicios sanitarios, pero también ha impactado en el normal funcionamiento de los hogares. Tras el restablecimiento del suministro, puede que hayas comprobado cómo algunos de los electrodomésticos se han estropeado.

Los frigoríficos son los aparatos más sensibles a la falta de suministro, debido a que demandan constantemente energía para mantener la temperatura interna. Por otro lado, los televisores, ordenadores y aparatos de climatización también son susceptibles a daños cuando se producen picos u oscilaciones en el voltaje, como ha ocurrido en este caso. En este sentido, ¿cómo puedes reclamar al seguro si alguno de tus electrodomésticos se ha estropeado?

El origen del apagón, clave para las indemnizaciones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que hasta que no se determinen las causas del apagón no se podrá establecer si a quienes se les ha averido un electrodoméstico durante el apagón pueden reclamar una indemnización. "Si finalmente se debe a una circunstancia extraordinaria o de fuerza mayor, los consumidores no serán indemnizados por los daños sufridos", asegura la entidad.

Por otro lado, la Ley de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico establece que un apagón puede ser considerado un imprevisto cuando no haya sido notificado con al menos 24 horas de antelación y dure más de tres minutos, como ha ocurrido en este caso.

No obstante, hasta que se aclare el origen, la OCU recomienda conservar todos los justificantes en caso de haber sufrido daños materiales en el hogar. Para iniciar una reclamación, tendrás que aportar fotos e informes de los electrodomésticos averiados como consecuencia del apagón o la subida de tensión tras el restablecimiento del suministro, así como las facturas que acrediten su valor.

Igualmente, se recomienda conservar los tickets de compra de los alimentos o medicamentos que se hayan echado a perder como consecuencia de la ruptura de la cadena del frío en la nevera o el congelador.

Muchas pólizas de seguros de hogar cubren los daños por cortes de electricidad, por lo que deberás revisar las condiciones generales y particulares de la póliza. Normalmente las compañías establecen límites a las cuantías de las indemnizaciones por este tipo de daños en función del tipo de póliza contratada.

Descuentos en la factura de la luz

En caso de no tener seguro de hogar o que la póliza no cubra los daños, el consumidor puede presentar una reclamación ante la distribuidora eléctrica, salvo que, como ya se ha dicho, las causas que han provocado el apagón sean de fuerza mayor. En última instancia, es posible que el Consorcio de Compensación de Seguros indemnicen a los afectados si se demuestra que los fallos en el suministro eléctrico se produjeron por una anomalía atmosférica.

Por otro lado, la OCU señala que las compañías eléctricas deberán indemnizar a los usuarios por los cortes en el suministro eléctrico. Para ello, en función de la duración del apagón, la potencia contratada y la ubicación de la vivienda, la distribuidora deberá aplicar un descuento directo de hasta un 10% en la factura anual. Se trata de un descuento mínimo que se aplicará de forma automática y se abonará no antes del primer trimestre de 2026.