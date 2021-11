Un repartidor se niega a entregar un paquete porque le responden en catalán

El uso del castellano en Cataluña lleva años siendo objeto de debate social. Muchos denuncian discriminación por intentar usar la lengua oficial del país en determinadas zonas de dicha Comunidad Autónoma y otros consideran, al contrario, que la Generalitat no cumple las leyes para proteger la lengua propia de Cataluña. Y el dominio (o no) de ambos idiomas termina provocando situaciones comprometidas en el día a día de los ciudadanos, como ha ocurrido con este repartidor a la hora de entregar uno de los paquetes que tenía asignados durante su jornada laboral. "¿Es normal que me roben el paquete en la cara porque el transportista no quiere escuchar catalán?", se queja amargamente el usuario @4xsample a través de su perfil en Twitter "¿cómo denunciarlo? ¿Directamente a @mossos?, se pregunta.

Ei ⁦@GLS_Spain⁩, es normal que em robin el paquet a la cara per que el transportista no vol escoltar català?⁦@llenguacat⁩ ⁦@amazon⁩⁦@consumcat⁩ com ho podem denunciar? Directament a @mossos? pic.twitter.com/XC94HtJz2w — 4xsample (@4xsample) November 29, 2021

En el vídeo que ya se ha viralizado en varias redes sociales se observa a un repartidor de GLS que a la hora de entregar el paquete le pide el DNI al cliente y éste le da los números en catalán. En un primer término recibe el mensaje, pero alguna cifra no la entiende y le solicita por favor que se lo diga en castellano, algo a lo que el cliente se niega. Tras la respuesta negativa de su destinatario a facilitar el número del documento nacional de identidad en castellano para poder entenderlo ambos, el repartidor decide subirse en su vehículo y llevarse el paquete, constando como que el paquete ha sido rechazado.

La exposición pública del incidente ha avivado aún más el debate, con posturas enfrentadas entre lo que consideran una falta de respeto hacia el repartidor no adaptarse a las circunstancias y acceder a responder en castellano y los que consideran que la obligación del repartidor es manejarse en ambos idiomas en Cataluña. "Esto es lo que entienden ellos por bilingüismo. Que tú renuncies a tu idioma. Ya nos contarás cómo acaba todo. ¡Ánimos y adelante con las denuncias!", respalda Joan (@forestalov); "Seguro que a la Agencia Española de Protección de Datos no le va a gustar que este grabando un espacio público y al empleado de GLS tampoco le va gustar que usen su imagen con esas cámaras ilegales para ese fin ¡Suerte amigo!", advierte @Alejandro_G88.

¿Debería haber proporcionado el DNI en castellano?

¿Y qué es lo que dice la Ley? ¿Su titular debería haber proporcionado el DNI en castellano? Esto es lo que dice el BOE: El marco jurídico actual de la lengua catalana viene determinado por la Constitución española de 1978 y por el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. La Constitución dice en su artículo 3 que "el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Eso sí, "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, por su parte, dice en su artículo 3 lo siguiente: "La lengua propia de Cataluña es el catalán. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña".

Educación, empatía, cultura y solidaridad son otras claves, al margen de la ley, señaladas por muchos usuarios en redes para solucionar el incidente. Y tú, ¿qué opinas?