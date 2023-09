Qué es un reventón húmedo y qué daños puede provocar

La provincia de Castellón ha sufrido recientemente los efectos de un reventón húmedo que ha dejado fatales consecuencias para los vecinos de las zonas, principalmente en Burriana y Nules. El viento ha alcanzado rachas de hasta 130 km/h, dejando numerosos destrozos en viviendas y mobiliario urbano, algo de lo que poco a poco tendrán que ir recomponiéndose con las diferentes ayudas que puedan destinar las administraciones públicas.

¿Qué es un reventón húmedo?

Este efecto meteorológico es un gran desconocido y se trata de nada más y nada menos que en una fuerte corriente descendiente convectiva, o originada a menudo en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructores. Tiene una dimensión horizontal inferior a diez kilómetros, y su tiempo de vida puede ir de cinco a treinta minutos.

Cuando la dimensión horizontal es inferior a cuatro kilómetros se denomina micro-reventón. En este último caso también suelen durar menos en el tiempo (no más de quince minutos). Los reventones pueden ser húmedos o secos, según que la precipitación asociada a la nube originante del fenómeno llegue o no al suelo. Así lo explica la AEMET en su glosario de términos.

Los reventones pueden ser húmedos o secos, según que la precipitación llegue o no al suelo. En el caso de los reventones secos, la precipitación no llega hasta la superficie, o solo unas gotas llegan al suelo, y la corriente descendente se genera por la evaporación de la lluvia por debajo de la base de la nube. A veces ocurren en cúmulos poco desarrollados, y casi siempre se puede observar la virga (precipitación que no llega al suelo). Los reventones húmedos son aquellos en los que la precipitación sí alcanza de manera extensa el suelo.

En ocasiones este tipo de fenómeno puede ser confundido con los tornados por su efecto destructivo. Para poder diferenciarlos habría que estudiar los daños producidos, si se trata de un reventón los restos de los daños suelen presentar una disposición lineal o radial respecto a un centro. En cambio, los daños causados por un tornado presentan en un corredor que deja el tornado en su trayectoria, con objetos abatidos a ambos lados, formando ángulos entre sí, a causa de la curvatura del flujo.

Daños que puede ocasionar

Dependiendo de la magnitud del reventón húmedo que se produzca, los daños podrán ser mayores o peores. Pero sin duda, que durante este tiempo, las personas se queden en casas para prevenir daños mayores, ya que el viento podría desplazar objetos pesados y eso podría lesionar gravemente a todos los que se encuentre en el exterior durante el proceso de este fenómeno.

El posible que se desplacen coches, contenedores o incluso que haya algún árbol que se caiga y pueda ocasionar múltiples daños. Es un fenómeno que es muy difícil de prevenir y como se ha comentado anteriormente, ocasionalmente pueden ser confundidos con tornados, por lo que toda precaución es poca.