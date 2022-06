¿Por qué oigo ruidos en el falso techo de casa?

Cuando notas ruidos constantes y diarios en el falso techo de tu casa, el principal motivo de estos, de acuerdo con expertos en plagas, es la presencia de ratas o insectos.

Los roedores entran por la fachada o las cañerías en busca de alimentos con los que sobrevivir. Al encontrar un entorno seguro en este espacio, en muchas ocasiones aprovechan para asentarse e incluso tener a sus crías ahí.

Si tu hogar es de construcción más reciente, existen posibilidades de que no se produzcan este tipo de inconvenientes, ya que las estructuras más modernas se sirven de techos de pladur para esconder cableado, conductos y tuberías en general y evitar la entrada de plagas por estas vías.

Estos molestos ruidos, que en estos casos se asemejan al sonido de pasos, suelen significar que ratas han establecido su madriguera en tu falso techo y puede que se queden durante temporadas extensas. Algunos de los problemas que derivan de esta situación son:

Molestias a raíz del sonido constante procedente del techo.

Posibilidad de reproducción y anidamiento de estos animales.

Si pueden acceder a tu hogar para buscar alimentos y agua, podrán contaminarlos y transmitir enfermedades como la peste bubónica, el hantavirus o la salmonella.

Para establecer su madriguera, pueden llegar a deteriorar cableado, mobiliario y cañerías.

Su orín provoca humedades, manchas y olores extremadamente desagradables.

Además de estos sonidos, otro indicio de la presencia de roedores es la aparición de heces en forma de pequeñas esferas por todo tu hogar.

¿Cómo puedes solucionar este problema de plagas?

En primer lugar, evita golpear el techo, ya que puedes alterar a las ratas y estas buscarán otro lugar en el que asentarse dentro de tu hogar, que bien puede ser tu despensa o tu habitación, por lo que puede ser peor el remedio que la enfermedad.

El método recomendado es abrir cuidadosamente alguna de las baldosas del falso techo de pladur y colocar trampas y venenos, aunque puede ser que el nido no se encuentre donde colocaste estas trampas y venenos y estos no funcionen, o incluso que compres un veneno que no llegue a afectar a toda la madriguera y lo detecten como un peligro y dejen de consumirlo.

Por ello, la mejor solución es contratar algún servicio experto en el control de este tipo de plagas con experiencias amplias en el sector, de manera que monitoricen tu hogar y puedan desarrollar contramedidas que eviten que esta infestación vaya a peor.