El sistema informático del SEPE sigue sin funcionar tras el 'ciberataque'

El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue sin funcionar tras recibir este pasado martes un ciberataque. En la página web del organismo se informa a los usuarios de que, "por causas ajenas", tanto la web como la sede eléctronica no están operativas.

"Estamos trabajando para restaurar el servicio lo antes posible. Se comunicará el restablecimiento en el momento en el que el servicio esté disponible", señala el SEPE.

Un equipo de técnicos y expertos está trabajando desde ayer para que el sistema informático del SEPE pueda recuperar su actividad normal, habilitándose la línea de atención 060 para recibir información sobre el incidente.

El director del organismo, Gerardo Gutiérrez, explicó este martes, en varias entrevistas radiofónicas, que este ciberataque no ha afectado a la gestión de nóminas y prestaciones. "Las personas con cita previa están siendo contactadas y se está trabajando para solucionar la situación cuanto antes", señaló.

Así, aseguró que los datos personales, el pago de nóminas, de prestaciones de desempleo y de los ERTE no se han visto afectados por esta situación. "Los datos confidenciales están a salvo. No está afectado el sistema de generación de nóminas, y el pago de prestaciones por desempleo y ERTE se abonarán con normalidad", insistió.

El sindicato CSIF explicó ayer que que todo el sistema informático del SEPE, tanto los ordenadores de los puestos de trabajo como los portátiles de la plantilla que se encuentra teletrabajando, se vieron afectados por un virus ransomware.

El ransomware es un programa de software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. Así, los ciberatacantes que usan este malware persiguen obtener un rescate.

Plazos de solicitud de prestaciones

Los plazos para solicitar prestaciones al SEPE no computarán mientras el sistema de gestión del organismo no se restablezca totalmente del ciberataque, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo. Así, el periodo de solicitud de prestaciones se ampliará en tantos días como tarde en volver a la normalidad el servicio.

Esta situación tampoco afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones y de subsidios y las demandas de empleo se renovarán de forma automática mientras duren los problemas informáticos.

El SEPE ha elaborado un listado con las personas que tenían cita previa asignada y están siendo atendidas telefónicamente y de forma presencial en las oficinas.

Las mismas fuentes han indicado que los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital trabajan "sin descanso" desde ayer para resolver el incidente de seguridad que ha sufrido el SEPE.

"Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente", subrayan desde Trabajo.

Desde el SEPE se ha agracedido la colaboración de las comunidades autónomas que han aportado sus líneas de atención telefónica para prestar el servicio. "En el SEPE trabajamos para restablecer el servicio lo antes posible y con las máximas garantías de seguridad", concluye.