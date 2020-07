Cómo solicitar la jubilación para amas de casa

Las amas de casa son una figura fundamental en la vida diaria de las personas y en los hogares de todo el mundo. Este trabajo tan sacrificado, a veces, no tiene el reconocimiento que merece y la sociedad no pone en valor la labor que realizan en el entorno familiar. Por ello, las mujeres que han trabajado en el hogar sin cotizar tienen derecho a una prestación no contributiva si cumplen una serie de condiciones.

Las amas de casa que tengan al menos 35 años cotizados pueden acceder a su jubilación, siempre y cuando hubiesen llegado a la edad correspondiente para jubilarse. Aunque su contribución a la sociedad no esté reflejada en la Seguridad Social, sí tienen derecho a una prestación para su jubilación “prestación no contributiva”.

¿Cuáles son los requisitos?

Para empezar, las amas de casa deben tener la edad de 65 años para así poder optar a la jubilación. Por otro lado, deben tener ingresos anuales inferiores a 5.136.60 euros y haber cotizado durante un mínimo de 15 años. Este último apartado hace que muchas mujeres no puedan acceder a la jubilación, de ahí que aparezca el tipo no contributivo, es decir, las que protegen a quienes nunca han cotizado.

Otro de los requisitos que se debe cumplimentar es el de residir en España y haberlo hecho durante diez años. Un periodo que debe estar comprendido entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión. Y dos de esos años tienen que haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación.

De nuevo, en cuanto a los ingresos anuales, 395,60 euros mensuales y 14 pagas tras la la subida del 0,9% decretada para las pensiones en este 2020, es necesario recordar que cuando los ingresos del beneficiario son inferiores a esa cantidad pero convive con familiares, cumplirá los requisitos cuando las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad de convivencia sean inferiores a unas cantidades estipuladas: 9.415,28 euros en el caso de que convivan dos personas; 13.292,16 euros (tres personas) y 17.169,04 euros (cuatro personas).

Este tipo de prestaciones pueden ser de jubilación o de invalidez. En el caso de la jubilación, se garantiza a los ciudadanos mayores de 65 años una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Sin lugar a dudas, en los tiempos que corren y tras una crisis sanitaria que ha desembocado en otra económica, este tipo de ayudas harán que miles de familias puedan salir adelante.