Así suena la caída de la lava del volcán de La Palma al mar

Desde que entrara en erupción, el volcán de La Palma ha sido un constante origen de imágenes espectaculares. El vuelo de los drones sobre la cima del Cumbre Vieja nos ha permitido observar no sólo las impresionantes erupciones lavas, también el recorrido del magma por las laderas de la montaña y su caída como una cascada de fuego hacia el mar, modificando para siempre los límites costeros de la isla.

El aspecto sonoro también se ha cubierto con las constantes explosiones del volcán. Y ahora se suma algo que no se había escuchado hasta el momento: el sonido de la lava al caer al mar.

La encargada de grabarlo ha sido Sara Sánchez, una técnica de sonida y colaboradora de Involcan, el Instituto Volcanológico de Canarias, que ha publicado en su twitter el peculiar sonido.

Sara Sánchez (técnica de sonido y colaboradora de INVOLCAN) ha grabado con un hidrófono el sonido de la caída de la lava al mar / Sara Sánchez (sound technician and INVOLCAN collaborator) has recorded the sound of lava falling into the sea with a hydrophone pic.twitter.com/e1z58in1Z2

El pasado viernes se produjo en la zona del volcán un fenómeno no visto hasta la fecha. Se trata del 'mar de bruma', un suceso natural que se produce por la "evaporación de vapor de agua tras el calentamiento del sol, debido a la condensación de la misma durante la noche", explican desde Involcan.

El campo de coladas de lava amanece con evaporación de vapor de agua tras el calentamiento del sol, debido a la condensación de la misma durante la noche / The lava flows field dawns with evaporation of water after the heating of the sun, due to its condensation during the night pic.twitter.com/Cw7k41aYU3