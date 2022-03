Las amenazas veladas de Putin con la posibilidad de usar armamento nuclear si la OTAN entra en las "operaciones militares" de Rusia en Ucrania y los bombardeos sobre determinadas centrales nucleares, con el riesgo que ello conlleva, ha devuelto a la sociedad mundial el debate de cómo protegerse mejor ante una posible liberación de radiación y los efectos a nivel de salud que un escape radioactivo podría tener sobre la población. Crece la demanda de búnkeres en muchos países de la UE y en países como Noruega su Dirección de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear ya recomienda almacenar pastillas de yodo en sus casas. Para qué sirven realmente los suplementos de yodo. Aquí os lo contamos.

Si hay una liberación de radiación, estos suplementos pueden ser una de las medidas de protección recomendadas por las autoridades, tal y como están haciendo en Noruega. Desde la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior también cuentan con un Plan de Emergencia Nuclear en el que los suplementos de yodo toman protagonismo para todo aquel que se viera expuesto a radiación en un determinado momento, pero también aclaran que el yoduro potásico que se vende en las farmacias no es el mismo que protege contra los efectos de la radiactividad y que distribuyen las autoridades por lo que recomiendan no hacer acopio de yoduro de potasio por miedo a un ataque nuclear: No es eficaz contra la radioactividad

¿Y qué es lo que hace realmente el yoduro potasio que distribuyen las autoridades? El riesgo de una explosión nuclear es que libera isótopos radiactivos, entre ellos el yodo-131, que emite rayos gamma y beta y en unas tres horas entra en el aparato gastrointestinal y de ahí a la sangre y a las células del cuerpo, hasta que alcanza la glándula tiroidea. La exposición de la tiroides a la radiactividad produce malformaciones en los fetos y riesgo de desarrollar cáncer en los niños, sobre todo.

Pues bien, la ingesta de yoduro potásico contrarresta el efecto del yodo-131. El yodo no radiactivo cubre los tejidos de la tiroides y cuando llega el nocivo, no encuentra espacio para depositarse. Eso sí, hay que ingerirlo en las 6 primeras horas después de la exposición a la radiactividad para que tenga el efecto deseado.

¿Quiénes deben tomar los suplementos de yodo?

Según el habitual protocolo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en estos casos, los que primero deberían tomar los suplementos de yodo son los recién nacidos, los niños hasta los 18 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes; y posteriormente la población adulta entre 19 y 40 años.

La cantidad de pastillas que se deben ingerir dependerá del grupo de población en el que te incluyas, siempre con el fin de proteger la glándula tiroidea. A partir de los 40 años también se recomienda pero el riesgo de exposición es menor y las probabilidades de afectar al organismo menores.