Triquinosis: síntomas, causas y posible prevención

Este miércoles conocíamos que la provincia de Jaén se encuentra en alerta por la enfermedad de la triquinosis. La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha confirmado la declaración de un brote de origen alimentario por el consumo de embutido elaborado con carne de jabalí en el municipio jienense de Alcalá La Real, cuando aún está reciente el recuerdo del brote de listeriosis. El pasado año también conocíamos otro caso de triquinosis con 17 personas afectadas tras una matanza casera. Por el momento hay cuatro afectados que están recibiendo tratamiento médico, siendo tres de ellos pertenecientes a la misma familia y una cuarta relacionada. Según los datos de la Consejería, hay 13 personas más expuestas, todos con relación familiar con los afectados

¿Cómo ha sucedido? ¿Es contagioso? ¿Es seguro comer jabalí o cerdo? ¿Cómo es la enfermedad? ¿Es evitable? ¿Se cura? A continuación responderemos a estas preguntas.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinosis es una infección que la causa el parárito ascáride Trichinella Espiralis. Los parásitos ascárides usan un cuerpo huésped para vivir y reproducirse. La infección ocurre principalmente entre animales que comen carne (carnívoros), como osos y zorros, o animales que comen plantas y carne (omnívoros), como cerdos domésticos y jabalíes. La infección se adquiere al comer larvas de ascáride en carne cruda o poco cocida. Cuando hombres y mujeres comen carne que no está bien cocida, con larvas de triquinas, las larvas maduran a gusanos adultos en el intestino en una cuestión de semanas. Los gusanos adultos luego producen larvas que viajan a través de distintos tejidos, incluidos los músculos. La mayoría de las veces, la triquinosis se extiende en zonas rurales por todo el mundo. La triquinosis se puede tratar con medicamentos, aunque no siempre son necesarios. Además, es muy fácil de prevenir. Síntomas de la triquinosis Los síntomas abdominales pueden manifestarse uno o dos días después de la infección. Otros síntomas generalmente se manifiestan de dos a ocho semanas después de la infección. La gravedad de los síntomas generalmente depende de la cantidad de larvas consumidas en la carne infectada. Los casos leves de triquinosis pueden causar signos o síntomas no identificables. Los síntomas se pueden manifestar con una infestación moderada o abundante y, a veces, evolucionan a medida que los parásitos se trasladan dentro del cuerpo. Tú tragas larvas de triquina cubiertas por un quiste. Los jugos digestivos disuelven el quiste, y el parásito se libera dentro del cuerpo. Las larvas luego penetran la pared del intestino delgado, donde maduran, se convierten en lombrices adultas y se aparean. En este momento puedes desarrollar: Diarrea, Dolor abdominal, Fatiga, Náuseas y vómitos. Alrededor de una semana después de la infección, los parásitos hembras adultos producen larvas que atraviesan la pared intestinal, entran al torrente sanguíneo, y finalmente se introducen en el músculo y otro tejido. Esta invasión en el tejido puede causar lo siguiente: Fiebre alta, Dolor y sensibilidad muscular, hinchazón en los párpados o el rostro, debilidad, dolor de cabezasensibilidad a la luz, conjuntivitis. Con un caso leve de triquinosis sin síntomas, es posible que no necesites ir al médico. Si notas problemas gastrointestinales, o dolor e inflamación muscular una semana después de comer cerdo o carne silvestre, consulta con el médico. Causas de la triquinosis Las personas contraen triquinosis al comer carne poco cocida que está infectada con la forma inmadura del nematodo triquina. En la naturaleza, los animales se infectan cuando se alimentan de otros animales infectados. Los cerdos y los caballos pueden infectarse con triquinosis cuando se alimentan de basura que contiene trozos de carne infectada. El ganado vacuno no come carne, pero algunos casos se han vinculado a la ingesta de carne de res que se había mezclado con cerdo infectado o se había molido en una picadora usada previamente para cerdo contaminado. Debido al aumento de las regulaciones sobre el alimento para cerdos y los productos derivados del cerdo en Estados Unidos, los cerdos ya no son una fuente de infección tan frecuente. Los animales salvajes, entre ellos los osos, siguen siendo fuentes de infección.

La prevención de la triquinosis

No comer carne poco cocida. Hay que asegurarse de que los cortes enteros de carne que no sean aves de corral ni animales de caza se cocinen hasta alcanzar una temperatura interna de 145 °F (65 °C) en toda la pieza, y no cortes ni comas la carne durante al menos tres minutos después de retirarla del fuego. Cocina la carne de cerdo y de res molidas hasta alcanzar por lo menos 160 °F (70 °C). Estos se pueden comer inmediatamente después de cocinarse.

Usar un termómetro de carne es la mejor manera de asegurarse de que la carne esté cocida por completo.

Evitar la carne de animales de caza poco cocida. Tanto para cortes enteros como para variedades molidas, cocina hasta alcanzar una temperatura interna de por lo menos 160 °F (70 °C).

Evitar la carne de aves de corral poco cocida. Para cortes enteros y variedades molidas, cocina hasta alcanzar una temperatura de por lo menos 165 °F (75 °C). Para cortes enteros, deja que la carne de ave repose durante tres minutos antes de cortarla o comerla.

Congelar o irradiar la carne de animales salvajes. La irradiación mata los parásitos de la carne de animales salvajes y la ultracongelación durante tres semanas mata la triquina de algunas carnes. Sin embargo, la triquina de la carne de oso no muere al congelarse, ni siquiera durante un período prolongado.

No es necesario congelar ni irradiar la carne si te aseguras de que esté bien cocida.Ten en cuenta que otros métodos de procesamiento no matan a los parásitos. Otros métodos de procesamiento o conservación, como el ahumado o el encurtido, no matan a los parásitos de triquina en la carne infectada.

Limpiar a fondo las picadoras de carne. Si mueles tu propia carne, asegúrate de que se limpie el molino después de cada uso.

Factores de riesgo

Preparación incorrecta de los alimentos. Los seres humanos se contagian de triquinosis cuando comen carne cruda infectada, como carne de cerdo, de oso o de morsa, u otra carne contaminada por picadoras u otros equipos.

Zonas rurales. La triquinosis es más frecuente en las zonas rurales. En los Estados Unidos, las tasas más altas de infección se encuentran en las regiones de cría de cerdos.

Consumo de carne de animales salvajes o no comerciales. Las medidas de salud pública han reducido, en gran medida, la incidencia de triquinosis en carnes comerciales, pero los animales no comerciales criados en el campo tienen tasas de infección más altas, en particular, los que tienen acceso a carcasas de animales salvajes. Los animales salvajes, como los osos y las morsas, siguen siendo una fuente frecuente de infección.