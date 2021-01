Los únicos países del mundo que no conocen al coronavirus aún

Cuando todo el mundo se encuentra inmerso de lleno en la tercera ola del Covid-19, aún quedan un puñado de países de Asia y el Pacífico Sur que todavía no han notificado a la Organización Mundial de la Salud ni un solo caso de la pandemia de la que se registró el primer caso en China en diciembre de 2019.

A principios de esta semana, estos son los países ‘Covid free’ en todo el mundo: Corea del Norte, Turkmenistán, Samoa, Kiribati, los Estados Federados de Micronesia, Tonga, Palau, Tuvalu y Nauru. La mayoría de ellos son pequeñas islas situadas en Asia y el Pacífico Sur, y, aunque se desconoce cómo han podido escapar a la pandemia, probablemente, sus estrictas políticas de viaje y estar rodeadas solo por el océano, sean las responsables del éxito ante el virus, aunque no se han librado de las consecuencias económicas del Coronavirus.

De hecho, estas pequeñas islas del Pacífico Sur dependen del turismo casi como única fuente de ingresos y, en los últimos meses, han visto incrementadas sus tasas de paro y sus sistemas económicos tiemblan desde que comenzó a extenderse la pandemia. A ello hay que añadir que los sistemas de salud en estos países tan pobres, no serían capaces de resistir a grandes brotes como los que se están viendo en economías más fuertes como Europa o EEUU.

Dudas sobre Corea del Norte y Turkmenistán

Aunque todos estos países están reportando cero casos, eso no descarta que algunos puedan pasar desapercibidos. Como señala The Associated Press, dos países en particular, Corea del Norte y Turkmenistán, han despertado el escepticismo de la comunidad internacional sobre la exactitud de sus datos de salud.

El caso de Corea del Norte, con una población de más de 25 millones de habitantes es uno de los que más dudas genera entre los expertos. Según el líder de la nación, Kim Jond Un, “su campaña antivirus es una cuestión de existencia nacional”, y por ello se ha restringido severamente el tráfico transfronterizo, prohibido turistas, enviado diplomáticos en avión y movilizado a decenas de miles de trabajadores de salud para detectar puntos de entrada, monitorear a los residentes y aislar con síntomas.

Al igual que con Corea del Norte, existen importantes dudas sobre la afirmación de Turkmenistán de cero casos. En marzo del pasado año, Turkmenistán restringió los viajes dentro y fuera del país y restringió los eventos religiosos masivos, pero una delegación de la Organización Mundial de la Salud que visitó Turkmenistán el pasado verano dijo que el país debería tomar medidas aún más firmes, dejando así entrever que el virus pudiese estar circulando por en ese momento ya en el país.