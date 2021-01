La vacunación en España acabará en septiembre de 2023 de seguir al ritmo actual

Vacunar es la solución al contagio del coronavirus. En el mes de diciembre comenzó en España el proceso de vacunación de los residentes en residencia de ancianos y también de todo el personal sanitario pero, desde entonces, los problemas no han dejado de surgir.

Vacunas que no llegan, políticos o militares que se saltan los protocolos y se vacunan, escasez de viales o de jeringuillas son los principales problemas y ahora se añade uno más: el ritmo lento de vacunación.

De seguir con el ritmo actual, España acabaría en septiembre de 2023.

En verano, solo el 19%

Un estudio elaborado por la revista estadounidense Político calcula que para este verano solo habrá recibido la vacuna el 19% de los españoles, muy lejos del objetivo del 70% (adultos) que mantienen el Gobierno y la Comisión Europea.

Según estos datos, solo el 15% estaría vacunado a finales de septiembre. Según el promedio de la semana pasada, el bloque tendría que aumentar la vacunación en un factor de cinco para alcanzar su objetivo. Este estudio ha calculado sus conclusiones teniendo en cuenta que, actualmente todas las vacunas disponibles requieren dos inyecciones.

El objetivo de vacunación es una de las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Europea. La comisionada de Salud, Stella Kyriakides, describió este objetivo el martes como "ambicioso", pero la Comisión se ha resistido a ofrecer una fecha específica para el corte de verano. Al ritmo actual, la UE en su conjunto no alcanzaría ese objetivo hasta marzo de 2024. En el extremo está Bulgaria, que no llegaría allí hasta 2040 y necesitaría aumentar la vacunación en un factor de 29. Letonia tendría que acelerar su ritmo en un factor de 17; Italia por 10; y Hungría por nueve.

Malta, a la cabeza

Hasta ahora, Malta es el país que podría alcanzar el objetivo de la Comisión a tiempo si duplicara su número de dosis diarias. El Reino Unido, que ya no es miembro de la UE y comenzó a vacunar unas semanas antes que la UE, habrá vacunado al 83 por ciento de los adultos a fines del verano si mantiene su ritmo actual.

España, multiplicar por cuatro el número de vacunas

El ritmo de vacunación en España tendría que multiplicarse por cuatro para cumplir el plazo del próximo mes de septiembre. Ahora se administran alrededor de 57.000 dosis diarias y se tendría que aplicar unas 218.000 vacunas al día.