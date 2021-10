Las víctimas de la colza preparan una caravana hasta el Palacio de la Moncloa para pedir a Pedro Sánchez una reunión

Los pacientes víctima de la colza han anunciado que la próxima semana realizarán una caravana "espectacular" hasta el Palacio de la Moncloa, donde solicitarán una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar respuesta urgente a su situación de desamparo.

Así, en una rueda de prensa convocada por la Plataforma Seguimos Viviendo, que reúne a las víctima del síndrome del aceite tóxico, han señalado que esperan entrega "en mano" la petición a Sánchez. Aunque no han confirmado el día "debido a las condiciones climáticas", sí han afirmado que no van a pedir ningún permiso. "No vamos a avisar a nadie, ni tampoco, diremos como llegaremos, pero llegaremos", han advertido.

Hace siete días seis de ellos pretendieron encerrarse en el Museo del Prado con el mismo objetivo, sin embargo fueron desalojados pasado el mediodía. El acto se saldó con dos víctimas detenidas con cargos, "aunque fue una acción pacífica".

"Lamentamos que nuestro objetivo aún no haya sido conseguido, el Señor Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al parecer sigue sin creer oportuno, dialogar con el colectivo de las víctimas del Síndrome del Aceite Toxico, ni él, ni nadie de ningún grupo político, triste silencio, por parte de nuestros representantes en el Parlamento", se lamentan.

Por otro lado, agradecen a la ciudadanía, las muestras de solidaridad y animo que les han trasmitido, "reprobando a la clase política". "Deciros que nuestra historia está más viva que nunca, aunque mal vivamos, eso sí, gracias a la indiferencia e irresponsabilidad de nuestro gobierno y la connivencia del conjunto de la clase política", añaden.

El acto ha coincidido con el cuarenta aniversario del Real Decreto 2448/1981 de 19 de octubre, creado para dar una respuesta urgente a los afectados. "¿Hasta cuando la queréis prolongar? Nos preguntamos qué es lo que hay detrás de todo esto, para que nos queráis callar y vuestro silencio sea la tónica habitual", señalan.

"Nosotros no elegimos, ser 'los de la colza'. No quisimos enfermar. Ni quisimos estar en una cama de hospital durante meses. No quisimos estar en una silla de ruedas durante toda una vida. Vosotros, los que calláis, aun nos debéis, muchas respuestas. Seguimos malviviendo, sin que nos cuidéis, cuando fue vuestro el compromiso. Seguimos sin tener un reconocimiento como víctimas que somos, al igual que nuestras familias. Seguimos mal viviendo, sin tener los cuidados necesarios que nuestra enfermedad requiere día a día para poder seguir viviendo", afirman.

Afirmando que se están "muriendo poco a poco", piden ayuda sanitaria y económica afrontar las secuelas que con las que viven. Porque quieren "seguir escribiendo su historia con dignidad". "Queremos cerrarla que la mayor felicidad que podamos, disfrutando de nuestra familia y amigos y vosotros Gobierno y Clase Política, podéis ayudarnos a evitar el dolor, hacerlo", piden.

Entre otras necesidades, demandan sobre todo la designación de Centro, Servicio o Unidad de Referencia de Asistencia Especializada integral del Síndrome del Aceite Tóxico; incluir el SAT en el baremo para la obtención del Grado de Discapacidad; revisar la actualización de Incapacidades penales, para reconocimiento de Pensión incapacitante y establecer un sistema de valoración de Incapacidad.