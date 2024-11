Alicante/Llama la atención que, a pesar de los numerosos avisos y recomendaciones, aún haya gente dispuesta a arriesgar su vida. Durante los últimos coletazos de la DANA en el Levante, un conductor ha sido rescatado en al localidad alicantina de Altea cuando intentaba pasar por un paso inferior anegado.

En el vídeo, publicado el domingo en la red social X por un bombero forestal (@OscarBForestal), se puede ver cómo un conductor se salta una valla colocada por la Policía Local y baja la rampa a un paso inferior anegado confiando en que podrá atravesarlo. A los pocos metros, pierde el control y el vehículo comienza a flotar impactando contra las paredes del túnel. Las autoridades tuvieron que acudir a auxiliar a los dos ocupantes del vehículo, a quienes consiguieron rescatar gracias a una cuerda.

"Si no ponemos de nuestra parte, nada puede mejorar, si te dicen que no pases, no pases, tiene una maldita valla que te indica que está prohibido el paso, por favor, un poquito de cabeza de verdad", comenta @OscarBForestal.