‘Colorai’, la startup ganadora de ‘Venture On The Road’ en Sevilla

Participantes de la parada sevillana de ‘Venture on the Road’.

La startup Colorai se ha proclamado la vencedora en la tercera parada de Venture On The Road del 2025, que tuvo lugar en Sevilla esta semana. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google Cloud. Tras su segunda parada en Zaragoza, el evento itinerante volvió a reunirse este jueves 13 de febrero en la capital andaluza. En esta edición, Venture on the Road mantiene su objetivo buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad. En esta tercera parada, que se celebró ayer en el Espacio_RES, contó con la colaboración del ecosistema local gracias al propio Espacio RES, Lean Finance, Sevilla Emprende, Andalucía Open Future y Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía.

Colorai, una herramienta de IA que permite a las marcas de moda, belleza y óptica personalizar la experiencia de compra con un asesor virtual inteligente que hace una recomendación personalizada, fue la startup ganadora frente otras tres finalistas: Algalsime, una ecommerce que ofrece un biogel a base de microalgas vivas que hace de reserva de agua y nutrientes en cualquier organismo vegetal, ecológico y sostenible; Filmer, un marketplace B2B2C que une a marcas y agencias de marketing con creadores de contenido UGC, y Minzer, la plataforma que conecta personas y empresas a través de valores compartidos, optimizando la selección y gestión de talento mediante ciencia y tecnología.

En el acto en Sevilla, María Martínez, fundadora de Laconicum y Descorchify, inversora y mentora de SeedRocket participó en una ponencia titulada: “15 años, 3 startups: errores, aciertos y aprendizajes” en la que compartió su experiencia a lo largo de estos años como emprendedora en serie.

Colorai ya tiene su puesto asegurado en la final nacional que se celebrará en el mes de mayo de 2025 en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de las paradas. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 12 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma, así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.