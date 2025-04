Telefónica inicia el bloqueo de llamadas y SMS internacionales fraudulentos

Telefónica aplica desde el mes de marzo el bloqueo de las llamadas y mensajes (SMS) con origen internacional que utilicen numeración española, excepto en casos de itinerancia internacional legítima, adelantándose así a los plazos establecidos por la Orden Ministerial TDF/149/2025 aprobada para combatir los fraudes, minimizar los casos de spam con numeraciones móviles y mejorar la seguridad digital de los ciudadanos. En concreto, el objetivo de esta medida de bloquear llamadas y mensajes con origen internacional y numeración nacional de la mencionada Orden, cuyo plazo límite para ser aplicada es el 7 de junio de 2025, es evitar las estafas ya que este tipo de comunicaciones propician la suplantación de identidad al simular llamadas provenientes de números locales fiables.

Otra medida que Telefónica ya ha aplicado, cumpliendo los plazos establecidos en la Orden, es la relativa a la detección y bloqueo de llamadas y mensajes que usan como remitente una numeración no asignada a los operadores o que entren en el teléfono del usuario con un remitente vacío.

Además, otro punto que trata la Orden es la referida a las llamadas comerciales no deseadas (spam comercial) y la identificación de llamadas de atención al cliente. A partir del 7 de junio de 2025 se prohibirán las llamadas comerciales desde números móviles y se habilitan los números 800 y 900 para realizar llamadas comerciales por parte del personal de los centros de llamadas. Igualmente Telefónica está trabajando en este punto poniéndose en contacto con los clientes que puedan necesitar cambios para dar cumplimiento a este punto de la citada Orden Ministerial. En cuanto a las llamadas comerciales no deseadas o spam, Movistar no las realiza y sólo contacta con clientes potenciales que han solicitado información en sus tiendas. Incluso en este último caso Movistar siempre aplica lo estipulado en el código interno deontológico de buenas prácticas en cuanto a días, horarios, identificación del número llamante y nombre tanto de la empresa llamante como del comercial que realiza la llamada.