Andalucía debe apostar por el oleoturismo

ANDALUCÍA, como principal territorio olivarero del mundo, posee una singularidad cultural, paisajística y productiva que ningún otro destino puede reproducir. Esta ventaja competitiva convierte al oleoturismo en una herramienta clave para diversificar la economía rural, fortalecer la cadena de valor del aceite de oliva y diferenciar el destino turístico andaluz en un mercado global cada vez más segmentado y experiencial. Su impulso no es solo una oportunidad: es una necesidad estratégica para el futuro del olivar y del propio territorio.

En primer lugar, el oleoturismo se enmarca en una tendencia internacional hacia los turismos de interés especial, caracterizados por la búsqueda de autenticidad, aprendizaje y participación activa en la vida local. El turista actual demanda experiencias culinarias, culturales y paisajísticas que vinculen producción agroalimentaria, territorio y gastronomía. En este contexto, el aceite de oliva y la cultura del olivar constituyen un recurso único, cargado de simbolismo y de capacidad evocadora, capaz de generar vivencias sensoriales completas basadas en el sabor, el olor, el tacto, la vista y el sonido del paisaje olivarero

Desde una perspectiva económica, el oleoturismo ofrece a las almazaras una segunda cosecha, permitiendo diversificar su modelo productivo y fidelizar al visitante como prescriptor de marca. Las visitas, catas, talleres y actividades de interpretación generan vínculos emocionales que incrementan la compra directa y la recomendación, consolidando un canal estable de comercialización del AOVE. Además, constituye una herramienta de singularización que reduce la estacionalidad, crea barreras competitivas y refuerza la identidad de cada territorio olivarero.

Sin embargo, la mayoría de visitantes actuales todavía son oleoexcursionistas (sin pernoctación), lo que limita el impacto económico. Convertirlos en verdaderos oleoturistas, con estancias más largas y gasto diversificado en alojamientos, restauración y actividades culturales, es uno de los principales retos para maximizar el efecto multiplicador en el territorio. Para ello, es imprescindible evolucionar desde la oferta básica (visita + cata) hacia experiencias diversificadas que integren gastronomía, salud, belleza, bienestar, tecnología inmersiva, talleres creativos y participación en labores del campo, especialmente durante la recolección, uno de los momentos con mayor valor experiencial.

El oleoturismo también es un vector estratégico para el desarrollo rural sostenible, al generar empleo cualificado, fijar población y activar servicios complementarios en zonas tradicionalmente dependientes del sector agrario. Además, fortalece el orgullo identitario y proyecta internacionalmente la cultura del olivar, favoreciendo su conservación y transmisión intergeneracional. No en vano, la demanda se orienta cada vez más a actividades de infotainment y edutainment, capaces de divulgar la cultura del AOVE de forma amena, participativa y formativa, adaptándose al nuevo perfil del turista conectado y culturalmente inquieto.

Andalucía cuenta ya con iniciativas pioneras (como OleotourJaén u Oleoturismo España) y de un tejido creciente de almazaras, museos y centros de interpretación que muestran una evolución hacia modelos más profesionales y colaborativos. Sin embargo, para consolidar su liderazgo, es imprescindible reforzar la profesionalización turística, impulsar redes regionales y nacionales de oleoturismo y favorecer la innovación continua en productos y servicios, alineándose con las tendencias globales del turismo creativo y experiencial.

En definitiva, Andalucía debe apostar por el oleoturismo porque representa una herramienta de enorme potencial para: (i) Impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural; (ii) Competir con éxito en la economía de la experiencia, ofreciendo productos únicos y memorables; (iii) Revalorizar el AOVE como emblema gastronómico, cultural y turístico de la región; (iv) Fidelizar consumidores y fortalecer la cadena oleícola; y (vi) Posicionar a Andalucía como referente internacional en turismo vinculado al olivar.

El oleoturismo no es solo una actividad turística: es un instrumento clave para una estrategia territorial, cultural y económica que puede marcar el futuro del olivar andaluz en el siglo XXI. En el marco de la nueva PAC, que sitúa la sostenibilidad, la innovación y la cohesión territorial en el centro de las políticas agrarias, el oleoturismo emerge como la gran oportunidad para que el mundo rural andaluz transforme su herencia milenaria en futuro, convirtiendo al olivar en un motor vivo de desarrollo, identidad y prosperidad compartida.